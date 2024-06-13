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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de deniz keyfini bozan sahil düzenlemesine tepki | Son dakika haberleri

        Silivri'de deniz keyfini bozan sahil düzenlemesine tepki

        İstanbul Silivri'deki Duruman Plajı'nda uzun süre önce yapılan sahil düzenlemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Zamanla sahile vuran dalgaların etkisi ile plajın yapısı bozulurken, kötü hava koşullarında dalgaların taşıdığı çöp ve yosunlar ise seviyesi düşen plajı doldurmaya başladı. Bu durum denize yüzmek için gelenlere zor anlar yaşatıyor. Cihan Buyurgan, "Taşları buraya koydular. Taşlar yerine oturunca deniz seviyesi ile aynı duruma geldi. Buraya kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinin yüksekliğinde olması lazım ki buradaki görüntüyü kaybedelim" diyerek yetkililere seslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:12
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          Selimpaşa Duruman Plajı'nda uzun süre önce belediye tarafından sahilde düzenleme yapıldı.

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          Düzenleme sırasında plaja döşenen taşlar zamanla dalgakıran görevi üstlenmeye başladı.

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          Kötü hava koşullarında sahile vuran dalgalar, taşların gerisindeki kumları taşıyınca plajın yapısı bozuldu.  Bozulma ile birlikte çöp ve yosunlar plaj yolunda birikti. 

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          Göleti andıran alanı geçerek denize ulaşmak ise zorlaştı. Yüzmeye gelenler, kumların üzerinde oluşan pis suları aşmakta güçlük çekince tepkiler de beraberinde geldi.

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          BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

          Yosun ve çöplerin dolduğu alana şikayetler üzerine belediye ekipleri yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıyı temizleme ekibi plajda temizlik çalışması yaptı. Daha önce çıkan fırtınanın ardından dalgalarla taşınan çöp ve yosunlar ekipler tarafından temizlendi.

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          "DENİZ SEVİYESİNDE OLMALI Kİ BU GÖRÜNTÜYÜ KAYBEDELİM"

          Çevre sakini Cihan Buyurgan, "Taşları buraya koydular. Taşlar yerine oturunca, deniz seviyesi ile aynı duruma geldi. Buraya kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinin yüksekliğinde olması lazım ki buradaki görüntüyü kaybedelim." dedi.

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          Kum seviyesinin önceden betonun hizasına kadar olduğunu aktaran Buyurgan, "Büyük dalga geldiğinde, sular birikiyor sonra buradan geçiyor. Bizim bu dalgakıran işimize yaramadı ki. Burada ne kadar tekne varsa hepsi parçalandı. Biz burada 12 senedir ne çektiğimizi çok iyi biliyorum. Bizimle birlikte komşularımız bu çileyi çekiyor. Biz artık burayı yetkililere bıraktık. Burayı büyükşehir belediyesine şikâyet ettik, ilgilenmedi. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a bu durumu ilettik, ilgilenmediği gibi bize ceza yazdı. Vatandaş olarak rica ediyoruz. Her konuda insan olarak destekliyoruz ama biraz da siz bizi destekleyin. Gelip deseler ki, 'Daire başına 5 bin, 10 bin TL verin, biz burayı güzel yapalım' deseler, biz ona da razıyız. Biz burada göçebe hayat yaşıyoruz" diye konuştu.

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