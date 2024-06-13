Silivri'de deniz keyfini bozan sahil düzenlemesine tepki

Kum seviyesinin önceden betonun hizasına kadar olduğunu aktaran Buyurgan, "Büyük dalga geldiğinde, sular birikiyor sonra buradan geçiyor. Bizim bu dalgakıran işimize yaramadı ki. Burada ne kadar tekne varsa hepsi parçalandı. Biz burada 12 senedir ne çektiğimizi çok iyi biliyorum. Bizimle birlikte komşularımız bu çileyi çekiyor. Biz artık burayı yetkililere bıraktık. Burayı büyükşehir belediyesine şikâyet ettik, ilgilenmedi. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a bu durumu ilettik, ilgilenmediği gibi bize ceza yazdı. Vatandaş olarak rica ediyoruz. Her konuda insan olarak destekliyoruz ama biraz da siz bizi destekleyin. Gelip deseler ki, 'Daire başına 5 bin, 10 bin TL verin, biz burayı güzel yapalım' deseler, biz ona da razıyız. Biz burada göçebe hayat yaşıyoruz" diye konuştu.