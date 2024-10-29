Silifke'nin kendileri için kıymetli olduğuna değinen Kalegil, "Silifke, Birinci Dünya Savaşı'nda 447 şehit vermiş, bunun 238'i sadece Çanakkale Cephesinde şehit vermiş çok kıymetli ilçelerimizden bir tanesi. Buradaki o şehitlerin torunlarına 73 çeşit 1090 savaş malzemesiyle aslında o dönemi hatırlatmak, anımsatmak, şehit ve gazilerini hatırlatmak adına bölgede bulunuyoruz" diye konuştu.