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        Haberler Gündem Güncel Şile'deki sahilde deniz mayını bulundu | Son dakika haberleri

        Şile'deki sahilde deniz mayını bulundu

        İstanbul'un Şile ilçesi sahilinde deniz mayını bulundu. Ekipler, Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken mayının sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 00:32 Güncelleme: 23.12.2024 - 00:32
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        Şile'deki sahilde deniz mayını bulundu
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        Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. AA'nın haberine göre; ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Mayının sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.

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        #Şile
        #haberler
        #istanbul
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