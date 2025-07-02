Şile'de ormanı çöplüğe çevirdiler: Çevre kirliliğine tepki
İstanbul'un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş atıklar orman içi ve dere kenarlarına bırakıldı. Çevre sakinleri doğayı tehdit eden çevre kirliliğine tepki gösterdi
Giriş: 02.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:46
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İstanbul'un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıklar doğaya bırakıldı.
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Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve yol kenarlarında yoğun şekilde biriken çöpler, doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor.
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Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.
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