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        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 130'a yükseldi | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi

        İzmir'de yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı arttı. Soruşturmada dün gözaltına alınan ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:17
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        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
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        İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 130'a yükseldi.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 130'a yükseldi. Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
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        NE OLMUŞTU?

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 şüpheli dün yakalanmıştı.

        Fotoğraflar: DHA

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        #İzmir
        #son dakika
        #tunç soyer
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