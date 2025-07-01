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        Haberler Gündem Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı

        İzmir'de yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da var

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2025 - 07:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:50
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        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019-2024 yılları arasında görev yapmıştı.

        Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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        Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında 120 şüpheli gözaltına alındı.

        CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

        Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen bazı isimler şöyle;

        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yılında soruşturmaya başlanılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı iştiraki İzbeton A.Ş.ile ilgili soruşturmanın, genel soruşturma hükümlerine göre yapılacağını bildirdi.

        Açıklamada, "İzbeton A.Ş ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri ve Kooperatif mağdurlarının suç duyuruları bulunmaktadır. Şüphelilerin eylemleri 'Nitelikli dolandırıcılık, Edimin ifasına fesat karıştırmak, İhaleye fesat karıştırmak' şeklindedir. Eylemlere ilişkin bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır. Eylemlerin temelinde 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu ile belediye adına alınan yerlerin ( arsa/ bina) kat karşılığı olarak aynı adreste kurulu yöneticileri aynı kooperatiflere devredilmesi ile işlenmiştir. İzbeton A.Ş adına alınan ve yapılan iş ve hizmetlerin gerçekte yapılmadığı ve alınmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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