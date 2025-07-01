İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019-2024 yılları arasında görev yapmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında 120 şüpheli gözaltına alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen bazı isimler şöyle;

Açıklamada, "İzbeton A.Ş ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri ve Kooperatif mağdurlarının suç duyuruları bulunmaktadır. Şüphelilerin eylemleri 'Nitelikli dolandırıcılık, Edimin ifasına fesat karıştırmak, İhaleye fesat karıştırmak' şeklindedir. Eylemlere ilişkin bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır. Eylemlerin temelinde 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu ile belediye adına alınan yerlerin ( arsa/ bina) kat karşılığı olarak aynı adreste kurulu yöneticileri aynı kooperatiflere devredilmesi ile işlenmiştir. İzbeton A.Ş adına alınan ve yapılan iş ve hizmetlerin gerçekte yapılmadığı ve alınmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.