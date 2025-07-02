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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'da düşüş devam ediyor - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın otomobil teslimatları ikinci çeyrekte yüzde 13,5 azaldı

        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, bu yılın ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 13,5 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:40
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        Tesla'da düşüş devam ediyor
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        Tesla, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

        Buna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 244 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde ise 410 bin 831 aracın üretimini gerçekleştirmişti.

        Tesla'nın yılın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 13,5 azalarak 384 bin 122'ye indi. Böylelikle teslimat sayısı üst üste iki çeyrektir yıllık bazda düşmüş oldu.

        Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 443 bin 956 araç teslim etmişti.

        ŞİRKETİN HİSSELERİ BU YIL YAKLAŞIK YÜZDE 26 GERİLEDİ

        Özellikle uygun fiyatlı modellere sahip Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet eden Tesla, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yönelik siyasi tepkiyle de karşı karşıya kalmıştı.

        ABD'de geçen yılki seçimlerde desteklediği Başkan Donald Trump'ın yönetiminde bir dönem rol alan Musk'ın daha sonra Trump ile arası "vergi indirimi" tasarısının bütçe açığını artıracağına ilişkin eleştirileri dolayısıyla açılmıştı.

        Trump, bu hafta devlet teşvikleri olmasaydı Musk'ın "dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacağını" belirtmiş, Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonların incelenmesi gerektiğini söylemişti.

        Tesla hisseleri dünkü kapanış fiyatı itibarıyla bu yıl yaklaşık yüzde 26 gerilerken, "Muhteşem Yedili" arasında en kötü performansı gösterdi.

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