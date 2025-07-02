Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a!

"GÜNAH KEÇİSİ OLMAMALI"

Martinez isim vermese de İnter Kulüp Başkanı Giuseppe Marotta kastedilen ismin Hakan olduğunu açıkça belirterek şunları söyledi: “Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu’na yönelik. Ancak Çalhanoğlu’nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız. Hakan bize kalıp kalmama konusunda hiçbir şey söylemedi ancak onu dinlemeye hazırız, tıpkı başkalarında olduğu gibi. Hakan’la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz.”