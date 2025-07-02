Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a!
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma ihtimali yükseliyor. Inter'deki gerilim artarken, milli futbolcu bonservis ücretinin 15-20 milyon Euro civarına indirileceğine inanıyor...
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri, her zamankinden daha fazla yükseliyor. Milli futbolcunun Inter'den ayrılma ihtimali, gün geçtikçe artıyor.
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Takım kaptanı Loutaro Martinez, "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" sözleriyle Hakan'ı hedef göstermişti. Kulüp başkanı Giuseppe Marotta da, "Gitmek isteyene kapı açık" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu gelişmelerle Inter'deki ortam iyice gerilirken, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olma ihtimali bir hayli yükseldi.
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Peki bu süreçte son durum ne, Hakan Çalhanoğlu nasıl bir karar verecek, Inter bonservis talebinde indirime gidecek mi?
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INTER CEZA ALABİLİR
Başkan Marotta, "Hakan'ı günah keçisi ilan edemeyiz" dese de, milli futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Zira kulüp, sahte sponsorluk anlaşmalarından dolayı 300-350 milyon Euro arası ceza alabilir. Bu sebeple Inter'de oyuncu satışları "zorunlu" olabilir.
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Buna rağmen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis ücretinde 35 milyon Euro'nun altına inmek istemiyor.
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HAKAN KOLAYLIK İSTEDİ
Hakan Çalhanoğlu, son yaşanan gerilimin ardından tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Milan'dan Inter'e bedavaya geldiğini hatırlatan yıldız isim, Galatasaray'a transferinde kolaylık sağlanmasını bir kez daha talep etti.
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Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelinin 15-20 milyon Euro civarına indirilebileceğini düşünüyor. Galatasaray'ın tavrı da milli oyuncuyla aynı şekilde görülüyor.
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MAKSİMUM 20 MİLYON EURO...
Sarı kırmızılılar, 20 milyon Euro'yu aşan bir bedel ödemek istemiyor. Okan Buruk da Hakan'ın transferinde ısrarcı. Galatasaray'ın Inter'e yakın zamanda teklifte bulunması bekleniyor.
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Hakan Çalhanoğlu'nun Inter tribün lideriyle bir araya gelmesi, İtalyan yargısında gündem olmuştu. Milli futbolcu, bu konudaki soruşturma ihtimaline karşın da İtalya'da kalmak istemiyor. Şu an Bodrum'da tatilde olan Hakan Çalhanoğlu, transfer sürecindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
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NE OLMUŞTU?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda İnter, Brezilya ekibi Fluminense’ye 2-0 yenilerek elenirken kabak adeta Hakan Çalhanoğlu’nun başına patladı! İsmi uzun süredir Galatasaray’la anılan, sakatlığı nedeniyle ABD’deki turnuvada forma giyemeyen Hakan, Fluminense maçı sonrası kaptan Lautaro Martinez tarafından eleştirildi. Arjantinli oyuncu Hakan için üstü kapalı “İnter’de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda” dedi.
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"GÜNAH KEÇİSİ OLMAMALI"
Martinez isim vermese de İnter Kulüp Başkanı Giuseppe Marotta kastedilen ismin Hakan olduğunu açıkça belirterek şunları söyledi: “Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu’na yönelik. Ancak Çalhanoğlu’nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız. Hakan bize kalıp kalmama konusunda hiçbir şey söylemedi ancak onu dinlemeye hazırız, tıpkı başkalarında olduğu gibi. Hakan’la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz.”
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"TARİH HER ZAMAN DİMDİK DURANLARI HATIRLAR"
Hakan ise açıklamalara çok şaşırdığını belirterek “Lautaro’nun sözleri bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. Bu kulübe asla ihanet etmedim” dedi. Milli oyuncu “Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır. Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. tarih her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil” diye konuştu.
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Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol - 8 asistlik performans sergileyen milli yıldız, 3 bin 81 dakika sahada kaldı. 4 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.