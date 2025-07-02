İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Acun Ilıcalı’nın arasında olduğu 8 kişi hakkında, “Yasadışı bahis reklamı yapmak” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Bülent Uçak, Burcu Batu Fakir, Ebru Atasav, Ümmü Burhan, Mustafa Tarık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Radyo Televizyon Üst Kurulu eski başkanı Zahit Akman ise tanık olarak dinlendi.

ÖNCE 1 MİLYON DEDİ SONRA 5 MİLYONA ÇIKARDI

Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Acun Ilıcalı aylık gelirinin önce 1 milyon TL olduğunu söyledi. Diğer sanıkların kimlik tespiti sırasında onların aylık gelirini dinledikten sonra ise gelir beyanını değiştirdi. Ilıcalı söz alarak, “Aylık gelirim değişken, maaşlı çalışmıyorum, ortalama 5 milyon diyebiliriz” dedi.

REKLAM “AYLARDIR ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM” Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Acun Ilıcalı savunmasında, aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisinde olduğunu belirterek, “Aslında neden burada olduğumu anlamış değilim. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizlerin karşısındayım. Bundan da çok mutsuzum, acı duyuyorum.” dedi. UEFA’NIN SÖZLEŞMESİ ORTADA, ENGELLEYEMİYORSUNUZ” Acun Ilıcalı savunmasının devamında, “Düşündüğünüz zaman yaptığımız tek şey, UEFA’ya gitmek maç almak, yayınlamak. Teknik olarak, UEFA’ya müdahale etme şansımız yok. Çaresi olmayan bir konuda hiç kimse müdahale edemiyorken biz buradayız. Bütün yol arkadaşlarım adına üzgünüm, onların sorumluluğunu da üzerimde hissediyorum. UEFA’nın sözleşmesi ortada, hiçbir şey engelleyemiyorsunuz. UEFA’nın bu konuda dün bir mektubu geldi, maç yayınlarının onların istediği gibi olması ile ilgili. Bunun için kesin anlaşma var. UEFA’nın net sözleşmesi var yayına müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Türk halkı milli maçı izlemek istiyor, biz de milli maçı yayınlıyoruz. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Sonuçta suçumuz yok belki ama sebebi kendim olarak görüyorum. Bana en çok acı veren de dün akşam, evvelsi akşam aynı maçların yayınlanması ve bizim de burada olmamız tabii kimse bir şey yapamıyor.” dedi.

REKLAM “CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞTÜLER” Hakimin, “En son yayınlanan Macaristan maçında bantlama işlemi yapıldı?” sorusuna Acun Ilıcalı, “Tek kameradan vermek zorunda kaldık. Pilot kamerayla yayınladığımız için birçok pozisyon yayınlanamadı. Seyirci izleme esnasında düştü. Tek kamerayla yayın yapma sebebiyle UEFA’da sıkıntı yaşandı ve arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımız ile bu konuyu görüşüp rahatsızlığını dile getirdiler.” diye cevap verdi. “ENGELLENMESİ KESİNLİKLE İMKANSIZ” Yayın Direktörü Atilla Celiloğlu, 11 yıldır görev yaptığını belirterek, “Özel ve devlet kanalları yurt dışındaki maçların bahis reklamlarından kesinlikle kaçamıyor. Bunu halen görebiliyoruz. Bu teknolojinin engellenmesi kesinlikle imkansızdır.” dedi. Yayın sorumlusu Bülent Uçak, “Biz bu maçların yayıncısıyız. Herhangi bir müdahale yapılmayacağına dair sözleşmeler yapılmaktadır.” dedi. Exxen TV çalışanı Burcu Batu Fakir, “Teknik olarak müdahale etmek mümkün değil. Yayın yolunda hukuka uygun hareket ettik.” dedi. Exxen TV Genel Yayın Müdürü Ümmü Burhan Erden, “Dava konusu maç yayınlarındaki reklamlarla ilgili ben ve arkadaşlarımın en ufak bir eylemim olmamıştır. Sorumluluk UEFA ve federasyona aittir.” şekline konuştu.

“İTİBARIMIZI ZEDELEDİ” CEO Ebru Atasav da, “İlk olarak ülkemizin kanayan yarası yasa dışı bahisle ismimizin yan yana gelmesi üzücüdür. Bizim yaptığımız uluslararası spor müsabakasını yayınlamaktır. Bu maçlar ülkemizde önemli olaylar arasında yer almaktadır. Sözleşmede, aldığımız yayını değiştirmeden, anında yayınlamak zorunda olduğumuz yer alıyor. Müdahale hakkımız olmadığı gibi aksini yapmamız halinde cezai yaptırım ve sözleşme iptali söz konusudur. O reklamları ayırma şansımız yoktur. Dünyada böyle bir teknoloji olsa biz bunu uygulardık. Bu anlattıklarım TV8’e özel değil, tüm yayıncıların ortak sorunudur. Davadan sonra ben ve arkadaşlarım UEFA’ya çağrıldık, nedeni soruldu. İçerisinde bulunduğumuz tüm imkansızlıkları anlattık. Bu dava gündeme geldikten sonra ülkemizde bu müsabakalar aynı şekilde yayınlanmakta. Uluslararası basında yasa dışı bahisle alakalı haberler yayınlandı, bu itibarımızı zedeledi.” ifadelerini kullandı. “TEKNİK OLARAK MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR” Eski RTÜK Başkanı Aykut Zahid Akman da tanık olarak dinlendi. Akman tanık olarak verdiği ifadesinde, “Masanın her iki tarafında oturmuş bir kişi olarak TV8’in aslında yapması gereken bir şey olmadığını gördüm. Buna ilişkin raporumu yazdım. Yayıncı kuruluş yayın içeriği ne olursa olsun değiştiremez, tek yapacağı iş yayınlamaktır. TRT dahil yıllarca bu tür şeylere muhatap olmuştur, kamu yayıncısı olmasına rağmen yurt dışından gelen yayınları yayınlamaktadır. İnternet üzerinden yapılan yayınları çok daha kötü içeriklerle yapılmaktadır. Sadece TV8’in bu suçla anılıyor olması yadırgamama neden olmuştur. Teknik olarak müdahale yayını söz konusu değildir.” dedi. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilip rapor alınması için duruşmayı erteledi.

“HAYATTA EN SUÇSUZ OLDUĞUM KONU” Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Bizim açımızdan, Acun Medya olarak, çok üzücü bir gün. Burada olmaktan son derece rahatsızız. En ufak şekilde suçumuzun, herhangi bir menfaatimizin olmadığı bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Kaderde bu da varmış. Şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur; şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz. Emniyet kemeri takmadığım oldu, kask takmadığım oldu, trafik cezası yedim. Hayatta hiç hata yapmamış biri değilim. Ama belki de hayatım boyunca en suçsuz olduğum konu ne deseniz, herhalde bu konu çıkar. Ben ve arkadaşlarım, en ufak bir şekilde alakamız olmayan, sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye’de yayınladığımız için hiçbir müdahalemizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. Bizim en ufak bir şüphemiz yok. Beraat edeceğiz” ifadelerini kullandı.