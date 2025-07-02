İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında yeni bir soruşturma daha başlattı. Savcılık, “şüphelilerin yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi” amacıyla mali soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı. 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

İfadelerinin ardından sorumlu yazıişleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

“KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURDU”

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği ve bunların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek şekilde nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak gündem oluşturduğu belirtildi.

Endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı anlatıldı. Sevk yazısında, karikatür ile tahrik edilen bir kesimin 30 Haziran 2025 günü Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eylem gerçekleştirdikleri, bu bağlamda iştirak iradesi içerisinde hareket eden şüphelilerin “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik” suçunu işledikleri ileri sürüldü.