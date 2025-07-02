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        Haberler Magazin Derin Talu'nun çocuklar hakkındaki sözlerine tepki - Magazin haberleri

        Derin Talu'nun çocuklar hakkındaki sözlerine tepki

        Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve ablası Deren Talu ile birlikte Fransa'nın Cannes şehrine tatil yapıyor. Talu'nun bir plajdaki çocuklar hakkında sarf ettiği; "Şunlar yüzünden denize giremiyorum" şeklindeki sözlerine; "Denizi, kendilerinin sandılar" içerikli tepki yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:33
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        Denizi kendilerinin sandılar
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        21 yaşındaki Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve ablası Deren Talu ile birlikte tatil yapmak için Fransa'nın Cannes şehrine gitti.

        Derin Talu, Defne Samyeli ve Deren Talu
        Derin Talu, Defne Samyeli ve Deren Talu

        Annesi ve ablasıyla birlikte bir plaja giden Derin Talu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, denize giren çocuklar hakkında sarf ettiği sözler bir hayli tepki çekti.

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        "AYIPTIR SÖYLEMESİ ÇOK PARA VERDİK"

        Derin Talu, denize giren çocuklardan rahatsız olduğunu söyledi.

        Derin Talu; "Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden... Çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki; 'Ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar.' O da 'Bağırabilirsin' dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik" dedi.

        ANNESİ DE DESTEK VERDİ

        Defne Samyeli de kızının söylediklerine destek çıktı. Samyeli; "Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lâzım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "ZORUNDA MIYIZ?"

        Derin Talu annesinin ardından konuşmaya devam ederek; "Zorunda mıyız? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler... Sordum söylemediler. Fransız değiller yani, bu net" dedi.

        SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

        Derin Talu, çocuklar hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada bir hayli tepki çekti. Talu'nun sözlerine; "Sen para verdin de onlar bedava mı girdi? Paralı ise herkese paralı demek ki", "Sizden zengin oldukları kesin ama", "Şunlar derken? Belki millette senden rahatsız oluyor", "Para verdin diye plajın sahibi mi sanıyorsun kendini? Orası Türkiye değil, sahiller halkın. Hiçbir ticari işletme, işgal edemez" yorumları yapıldı.

        Tepkilerin ardından Fransız bir kadın da "Saçmalamayı bırakalım, Fransa'da plajlar herkesin erişimine açıktır" yorumunda bulundu.

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        #Derin Talu
        #defne samyeli
        #Deren Talu

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