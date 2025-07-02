Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün bir saat içinde peş peşe yaşanan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçe bugün saat: 13.57'de bir kez daha sallandı.

İstanbul'un her iki yakasında hissedilen depreme ilişkin olarak AFAD, büyüklüğü 4.3 olarak açıkladı. Depremin, yerin 12.9 kilometre derinlikte yaşandığı bilgisi de paylaşıldı.

Depremin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM

Bursa Valiliği’nden Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde saat 13.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir” denildi.

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi…

Bursa Gemlik'te iki günde yaşanan üç depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamada bulundu: "Şahinyurdu, Gemlik/Bursa’da yine 4.4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

PROF. DR. TÜYSÜZ: İZNİK'TE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREMLER VAR

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu etkinliğin biraz daha süreceğini bekliyorum. Tarihsel kayıtlara baktığımızda İznik'te 7'nin üzerinde depremler olduğunu görüyoruz. Ancak bu olur mu yüz yıllar sonra mı olur onu bilmiyoruz. İstanbul'u etkileyen fay hattı 250 yılda bir, burada ise bin yıl yılda bir deprem oluyor.

"GEMLİK'TEN FAY GEÇİYOR"

Gemlik ilçesinden fay hattı geçtiği için burasının boşaltılması gerekiyordu ancak bundan vazgeçildi. Ama nerede önlem alındı ki Gemlik'te alınsın. Türkiye'de deprem maalesef ciddiye alınmıyor. Alınsaydı biz 6 Şubat'ta 54 bin insanımızı kaybetmezdik. İstanbul'da 1 milyon 250 bin bina var ve bunların 750 bininin hasar görebileceği ortada. Bu da depreme hazır olmadığımızı gösteriyor."

YALOVA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemlik'te meydana gelen ilimizde de etkisi hissedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. (DHA)

Gemlik'te meydana gelen ilimizde de etkisi hissedilen 4,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir.Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. https://t.co/SVrse5vNEg — Dr.Hülya Kaya (@drkayahulya) July 2, 2025

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun Bursa.



Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun.



Her deprem bize hatırlatıyor ki;

afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor.



Tüm… https://t.co/EexK5Sm8pq — Murat KURUM (@murat_kurum) July 2, 2025

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor. Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız." (AA)