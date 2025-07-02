Sarp Levendoğlu, kimseyi inandıramadı

"BAŞIMIZA FİLOZOF KESİLİYOR"

♦ Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.

♦ İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor. Oyna, devam et. Yorma.

♦ Tahminimce 40 - 45 yaşlarında. Bu yaşa kadar istediği hayatı sürmüş, halen de sürebiliyor. O yüzden bizim halimizden anlamadan bize akıl verme.

♦ Zenginler, maddiyat ve parayla ilgili konularda bir süre yorum yapmasın. Parayı bulunca ben de böyle olacağım.

♦ Pahalı saatler takılan dönemlerden sonra minimalist yaşam tarzını pohpohlamak. Tamam...