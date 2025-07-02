Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına cesaretle sahip çıkan Gazze'nin yiğit kadınlarını sizler adına selamlıyorum. O kadınlar zulme ve vahşete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor.

"BİZ MİLLETİN SİNESİNDEN DOĞAN BİR HAREKETİZ"

Liderlik akademisinin kadın kollarımız başta olmak üzere partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Türkiye'yi asırlık hayalleri ile buluşturacak azimli kararlı adayların yetişeceği liderlik akademisi bizim için hayati önemdedir.

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Biz milletin sinesinden doğan bir siyasi hareketiz. Mevlam bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. AK Parti davası yıllarca kendi öz yurdunda ötelenen ve örselenenlerin davasıdır. Bu kutlu dava bilgiyi erdemle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye, pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir.

"TÜRKİYE'YE TARİHİNİN EN BAŞARILI YILLARINI YAŞATTIK" Liderlik önünü görmek değil dağın arkasında neler bulunduğunu, hangi risklerin ve fırsatların sizi beklediğini öngörebilmektir. Elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği ikrar ediyor. AK Parti olarak eserlerimizle, hizmetlerimizle, icraatlarımızla Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. Vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. "ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER" Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayi atılımlarına, aile ve sosyal politikalara Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik. Bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Ama hiçbirinde muvaffak olamadılar. Baskılara boyun eğmedik, tehditlere prim vermedik, dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Her türlü engele sabotaja rağmen pek çok alanda tarihi başarılar elde ettik. "2028 BİR BAŞKA OLACAK" Çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında sizlerin emeği katkısı ve mücadelesi var. Her alanda kadınların rol almasını sağladık. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik.

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Türkiye en başarılı yıllarını yaşıyor. Bu coşkuyla inşallah 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim. Kale içerden fethedilir. Kalenin içinde kadınlar var. "MİLLETİMİZE HİZMETTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ" Milletimize hizmetten, hedeflerimize ulaşmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu can bu tende olduğu müddetçe, milli iradeyi savunmaktan, hedeflerimize ulaşmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Özel Almanya'da bizi şikayet etti. Batı'ya hoş görünmek için şekilden şekle giriyorlar. Bu kadro ülkesini yabancılara şikayet eden bir kadro değildir. Çıkarları ve siyasi ikballeri için güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz. "ÖZEL, SÖZDE KARİKATÜRLERİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR" Özel, sözde karikatürlerin avukatlığını yapıyor. Dün çıkmış akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür Özel sen git bir göz doktoruna görün. "CHP GİDEREK MARJİNELLEŞİYOR" Haramilere canlı kalkan oldu, saçma cümleler kurdu. CHP giderek marjinalleşiyor. CHP'nin kıble sorunu var. CHP sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline geldi. Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor. Dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor. "