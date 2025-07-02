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        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım: Terör örgütü PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek? | Son dakika haberleri

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Süreç kapsamında bir hafta içinde terör örgütü PKK'dan silah bırakmaya ilişkin videolu bir açıklama gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre o mesajda silah bırakma sürecinin devam etmesi için gerekli adımların atılması da talep edilecek. Silahların Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye şehrinde teslim edilmesi bekleniyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 02.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:04
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        PKK'nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
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        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına çevrildi. DEM Parti İmralı heyeti, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

        PKK’DAN SİLAH BIRAKMA GÖRÜNTÜSÜ GELECEĞİ BELİRTİLİYOR

        Ankara'da siyasi trafik hız kazanırken bir yandan da PKK'nın silah bırakma süreci devam ediyor. Bir hafta içinde örgütten silah bırakmaya ilişkin videolu bir mesajın gelebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre o videoda bir grup PKK'lı teröristin silahlarını teslim görüntüleri olacak. Ayrıca videoda bir de açıklamaya yer verilmesi bekleniyor.

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        O açıklamada silah bırakan örgüt üyesi sayısı ve silah bırakmanın sürmesi için uygun koşulların oluşturulması ve bazı adımların atılması talep edilecek. Ayrıca silah bırakmaya ilişkin bir takvimin de açıklanabileceği kaydediliyor.

        SİLAHLARI SÜLEYMANİYE KENTİNDE BIRAKACAKLARI KAYDEDİLİYOR

        Silah bırakma süreci Ankara Erbil ve Bağdat koordinasyonunda güvenlik ve istihbarat kurumlarının gözetiminde yürütülüyor. Örgüt mensuplarının silahlarının Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kentinde bırakacakları kaydediliyor.

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