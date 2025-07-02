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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef: Marco Asensio, Milan Skriniar! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef: Marco Asensio, Milan Skriniar!

        Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum ve savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Skriniar transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, yine PSG'den Asensio transferi için de masada bulunuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:53
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        • 1

          Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyor.

        • 2

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Slovak stoper için yönetim ince eleyip sık dokuyor.

        • 3

          Fransız kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Skriniar'ın yıllık ücreti konusunda da görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe’nin kısa süre içinde bu süreci de tamamlaması bekleniyor.

        • 4

          30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

        • 5

          Slovak oyuncu, sadece defanstaki başarısıyla değil, hücum katkısıyla da öne çıkmıştı. Skriniar, bu süreçte 3 gol atıp 2 asist yaparak takımına skor katkısı sağlamıştı.

        • 6

          HÜCUMA MARCO ASENSIO

          Jhon Duran transferini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarında hız kesmiyor.

        • 7

          Sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio’ya çevirdi.

        • 8

          Teknik direktör José Mourinho’nun da kadrosunda görmek istediği İspanyol futbolcu için temaslar başladı. Fenerbahçe yönetimi, PSG ile ilk görüşmeyi gerçekleştirerek 29 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

        • 9

          Sarı-lacivertliler, yıllık maaşı yaklaşık 14 milyon euro olan oyuncunun ücretinin bir kısmını karşılamak istiyor. Kiralama formülüne sıcak bakılmaması durumunda bonservisli transfer seçeneği de masada bulunuyor.

          Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier League ekiplerinden Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Marco Asensio, PSG’nin yeni sezon planlamasında yer almıyor.

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