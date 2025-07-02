Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, "27 Haziran- 1 Temmuz arası yaşadığımız 401 yangının şu anda 399 tanesi söndürüldü. İki tanesinde de kontrol sağlandı. Öğleden sonra o iki bölgemizde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde" dedi.

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DHA'nın haberine göre orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar, teknolojiler ve merkez hakkında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Orman yangınları ile mücadele konusunda yangınların sevk idaresinin yapıldığı harekat merkezindeyiz. Burası 7/24 görev yapan, yaklaşık 20'nin üzerinde personelin görev aldığı bir merkez. Burada günlük orman yangınlarının takibi, sevk ve idaresini yapıyoruz. Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nden (MEUS) alınan veriler doğrultusunda ilgili bölgeler ve birimleri önceden uyarıyoruz. Bu analizlerimiz neticesinde bakıyoruz, riskin çok yüksek olduğu bölgelerde daha önce de planladığımız ekiplere ilave olarak farklı ekiplerimizi gönderiyoruz. Hava ekiplerimizi, kara ekiplerimizi, hava ve kara araçlarımızı, ilk müdahale araçlarımıza devriye görevi veriyoruz" dedi.

REKLAM "RÜZGARLAR ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ RİSK TEŞKİL EDİYOR" Hava ve kara araçları hakkında bilgi veren Yılmaz, "2742 tane ilk müdahale aracımız, aktif olarak riskin yüksek olduğu saatlerde devriyeler yapıyor. Bir gün önce bunu yaparken aynı zamanda orman yangınlarının gözetlenmesi, takibi ve tespiti noktasında görev yapan İHA'larımız var. 14 tane İHA'mızın özellikle operasyonel olarak, bir gün öncesinde yine bu harita üzerinde riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyoruz, rotalar oluşturuyoruz. Ertesi gün, risk günün hangi saatinde, hangi mıntıkalarında fazlaysa ağırlıklı olarak ekiplerimizin oralarda görev yapmalarını sağlıyoruz. 2000'li yıllarda 40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süremiz artan makine parkımız, araç gerecimiz, ekipmanlarımızla birlikte şu anda 11 dakikalara düşmüş durumda. Meteorolojik koşulların çok kötü olduğu bir periyottayız. Geçen hafta böyleydi. Cuma gününden beri tabiricaizse bir türbülansa girdik. Sıkıntılı bir dönem yaşadık. 27 Haziran- 1 Temmuz arası yaşadığımız 401 yangının şu anda 399 tanesi söndürüldü. İki tanesinde de kontrol sağlandı. Öğleden sonra o iki bölgemizde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ondan dolayı şu anda ihtiyatlı bir şekilde sahaları gözlemliyoruz. Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde. Bu rüzgarda orman yangınlarıyla ilgili ciddi şekilde risk teşkil ediyor" diye konuştu.

"FARKLI SIKINTILARA SEBEBİYET VEREBİLECEK YANGINLARLA İLGİLİ AFAD'I ARIYORUZ" 30 Orman Bölge Müdürlüğü'nün de harekat merkezleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bölge müdürlüklerimizde kendi sorumluluk alanlarında çıkan yangınlara anında müdahil oluyorlar. Fakat bölge müdürlüklerinin söndürme kapasitesinin üzerine çıkan bu daha büyük ölçekli yangınların sevkli idaresini buraya alıyoruz. Özel olarak buradan sevkli idare ediyoruz. Oralara takviye ekipleri gönderiyoruz. Daha farklı sıkıntılara sebebiyet verebilecek yangınlarla ilgili AFAD'ı arıyoruz. Bunun dışında bizim söndürme güçlerimize ilave olarak protokoller kapsamında rezerv güç olarak Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz" dedi. Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm! Haberi Görüntüle