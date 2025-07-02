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        Haberler Gündem Güncel Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm! | Son dakika haberleri

        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!

        İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde faciaya yol açan orman yangınları bu kez Çeşme'de görüldü. İlçede ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı. Alkan, ilçede alevlerin ulaştığı Germiyan köyü için tahliye kararı verildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:51
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        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        Ildırı Mahallesindeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

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        SENA ALKAN SON DURUMU AKTARDI

        Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı. Alkan, ilçede alevlerin ulaştığı Germiyan köyü için tahliye kararı verildiğini söyledi.

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        KOCAELİ'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulduğunu bildirdi.

        Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri, 3 iş makinesiyle devam ediyor.

        Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.

        Vali Aktaş, gazetecilere, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibarıyla yerleşim yerlerine sirayet etmeden durduruldu." dedi.

        Ekiplerin kuzey tarafta yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ekiplerin yangını söndürmek için tüm gücüyle çalıştığını dile getirerek, rüzgarın işi zorlaştırdığını ancak yangının kontrol altına alınacağını bildirdi.

        Ekiplerin 7-8 bölgede müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Büyükakın, hava araçlarının desteğiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydetti.

        KIRKLARELİ'NDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi ile 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Çeşme
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