"AİLELER İSTEDİĞİ İÇİN DÜĞÜN YAPIYORUZ"

Gelinlik giyme hayalinin olmadığını da söyleyen Makal, "Benim hiç o tarz hayallerim olmadı. Ne gelinlik, ne de düğün. Bana kalsa düğün yapmayı da istemiyorum. Zaten aileler istediği için düğün yapıyoruz" demişti.