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Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı: Sürpriz! - Magazin haberleri

Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Annelik heyecanı yaşayan Şilan Makal'ın kız bebek dünyaya getireceği konuşuluyordu. Önceki gün cinsiyet belirleme partisi düzenleyen oyuncu, oğlu olacağını, "Sürpriz!" sözleriyle Instagram'dan paylaştı

09.08.2021 - 07:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.

  • Yaklaşık dokuz aylık hamile olan ünlü oyuncu Şilan Makal, annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kızı olacağı konuşulan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Makal, büyük bir sürprizle karşılaştı.

  • "SÜRPRİZ!"

    Ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte cinsiyet belirleme partisi gerçekleştiren oyuncu, oğlu olacağını öğrendi. Haberi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Makal, mavi elbisesi ve aynı renk balonlar ile verdiği pozu sosyal medya hesabından, "Sürpriz!" notuyla yayınladı. 28 yaşındaki Şilan Makal'ın gönderisi kullanıcılar tarafından 20 binden fazla beğeni aldı.

  • "İKİMİZ DE ODUNUZ"

    Şilan Makal, geçtiğimiz aylarda müstakbel eşinden evlilik teklifi gelmediğini, "İkimiz de odunuz. Hiç romantik değiliz. Öyle şeyler beklemiyorum. Zaten uzun zamandır evlilik konuşuyorduk, evlenelim dedik. O şekilde karar aldık" sözleriyle dile getirmişti.

  • "AİLELER İSTEDİĞİ İÇİN DÜĞÜN YAPIYORUZ"

    Gelinlik giyme hayalinin olmadığını da söyleyen Makal, "Benim hiç o tarz hayallerim olmadı. Ne gelinlik, ne de düğün. Bana kalsa düğün yapmayı da istemiyorum. Zaten aileler istediği için düğün yapıyoruz" demişti.

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