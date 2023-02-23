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Haberler Dünya Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı - Dünya haberleri

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Ukrayna'ya savaş uçağı vermenin lojistikten yedek parçaya, mühendislikten yakıta kadar birçok alanda zorlukları da beraberinde getireceğinden söz ederek, "(Savaş uçağı verme kararı) Kararı vermek bir saniye sürer ancak gerçek şu ki uçak vermek çok büyük bir taahhüt olur." diye konuştu

Giriş: 23.02.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı - Dünya haberleri
AA

Londra'da Yabancı Gazeteciler Derneğinin (FPA) etkinliğinde konuşan Heappey, Rusya-Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken Ukrayna'ya yapılan askeri destek sonucunda gelecek aylarda Ukrayna'nın taarruzunun başarıya ulaşması beklentisinin gerçekçi olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Ukrayna'nın yaptığı savaş uçağı yardımı çağrısına yönelik sorularını da yanıtlayan Heappey şu ifadeleri kullandı:

"(Savaş uçağı verme kararı) Kararı vermek bir saniye sürer ancak gerçek şu ki uçak vermek çok büyük bir taahhüt olur. Gerilimi artırmanın dışında, yakıt ve yedek parça için basit lojistik, mühendislik, hava elektroniği, NATO jetlerinde bulunan gizli görev sistemleri gibi konuların üstesinden gelmek için çok şey gerekir. Ayrıca destek için doğrudan havalimanında olması gereken uzmanlar var. Bu durum, jetleri hangi ülke verecekse bu insanları da Ukrayna havaalanlarına gönderecek anlamına geliyor. Üçüncü ve dördüncü nesil bir savaş uçağını bu konuda hiç deneyimi olmayan mühendislere öylece teslim edip ihtiyaçları olan ilk görevden daha fazla uçurmalarını bekleyemezsiniz. Asıl zorlayıcı olanın bu olduğunu düşünüyorum."

Heappey, Ukraynalı savaş pilotlarını eğittiklerini de belirterek, "Bu uçaklara binip hemen uçuramazsınız. İngiltere, Ukraynalı pilotları eğiteceğini açıkladı. Ancak şunu açıkça söylemeliyim ki bu açıklama uçak vereceğimiz öngörüsüyle yapılmadı. Tamamen Ukrayna Hava Kuvvetleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu karar alındı." dedi.

Ukrayna'ya henüz uçak verme niyeti olmasa da Başbakan Rishi Sunak'ın "Hiçbir şey masadan kalkmış değil." ifadelerini yineleyen Heappey, pilot yetiştirme kararının uçak verileceği düşüncesiyle alınmadığını da sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AP

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