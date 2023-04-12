Adana'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin vurulduğu kavganın nedeni "Pes" dedirtti!

DHA

Adana'da olay, 5 Nisan günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta Zeki A. (20) ile motosikletle yanından geçen Ferdi Ü. (26) kavga etti.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA DHA'da yer alan habere göre taraflar, bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, bu kez silahlı çatışmaya dönüştü.

8 KİŞİ SİLAHLA VURULDU Olayda 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer hayatını kaybetti. Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serhan Ü. (35), Celal Ü. (42), Tuncer Ü. (20), ve Metin Ü. (32) ile diğer gruptan Zeki A., Şeyhmus A. (22) ve Kasım E. (49) tedaviye alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Polis, olaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklandı, Tuncer Ü., Metin Ü., Ferdi Ü. ve Bayram Ü. (59) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay günü Zeki A.´nın, motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.´yü 'Motosikleti yavaş sür' diyerek uyarınca kavga ettiği ortaya çıktı. Tarafların bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştuğu, bu kez kavgada silahların kullanıldığı belirtildi.