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Silahlar patladı 8 kişi vuruldu! "Motosikleti yavaş sür" cinayeti!

Adana'da, iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, şüphelilerden 20 yaşındaki Zeki A.´nın yanından motosikletle geçen 26 yaşındaki Ferdi Ü.´yü, "Yavaş sür" diye uyarınca çıktığı belirlendi. Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6´sı, tutuklandı

Giriş: 12.04.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da
Adana'da 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin vurulduğu kavganın nedeni "Pes" dedirtti!
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DHA

Adana'da olay, 5 Nisan günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta Zeki A. (20) ile motosikletle yanından geçen Ferdi Ü. (26) kavga etti.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

DHA'da yer alan habere göre taraflar, bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, bu kez silahlı çatışmaya dönüştü.

8 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Olayda 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sırtından yaralanan Muzaffer &Uuml;zer hayatını kaybetti.
Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer hayatını kaybetti.

Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serhan Ü. (35), Celal Ü. (42), Tuncer Ü. (20), ve Metin Ü. (32) ile diğer gruptan Zeki A., Şeyhmus A. (22) ve Kasım E. (49) tedaviye alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, olaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklandı, Tuncer Ü., Metin Ü., Ferdi Ü. ve Bayram Ü. (59) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay günü Zeki A.´nın, motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.´yü 'Motosikleti yavaş sür' diyerek uyarınca kavga ettiği ortaya çıktı.

Tarafların bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştuğu, bu kez kavgada silahların kullanıldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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