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        Haberler Gündem Güncel Silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını vurdu

        Silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını vurdu

        Sivas'ta bir kuruma ait lojmanda güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:43
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        Silahını temizlerken mesai arkadaşını vurdu
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        Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, iddiaya göre, temizlerken ateş aldı.

        Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        M.A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        #sivas
        #güvenlik görevlisi
        #silah
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