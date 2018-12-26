7 adrese eş zamanlı operasyon

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince ‘Silah ticareti ve kaçakçılığı yapan’ şüphelilere yönelik projeli bir çalışma yürütüldü.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, gerçekleştirilen çalışmada, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve bu şüphelilerden silah aldığı değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanması için Malatya il merkezinde 7 adrese planlı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken; 1 adet Glock, 1 adet CZ 75, 1 adet Taurus, 1 adet Baretta, 1 adet Astra, 1 adet markasız el yapımı, 1 adet kurusıkıdan bozma olmak üzere 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 85 adet tabanca mermisi ile 55 adet tüfek fişeği ele geçirildi.