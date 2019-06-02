Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon’un Yomra ilçesi Tandırlı Mahallesi'nden oturan ve 4 ay önce vatani görevini tamamlayıp memleketine dönen İsmail Altınkaya (22) dün gezmek için arkadaşlarıyla birlikte özel bir otomobil ile köye yaklaşık 12 kilometre mesafedeki yaylaya çıktı. Burada gün boyu vakit geçiren 4 arkadaş akşam saatlerine doğru ilçeye dönmek aynı araçla hareket ettiler.

Bir süre sonra aracı durduran arkadaşlar yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle havaya ateş ettiler. Daha sonra Hasan B. aracın bagajına koyduğu sırada tüfek ateş aldı. Patlayan silahtan çıkan saçmalar arabanın arka koltuğunda oturan İsmail Altınkaya’nın sırtına saplandı.

Ağır yaralanan genç arkadaşları tarafından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Altınkaya yaşamını yitirdi.

Silahı aracın bagajına koyarken patlamasına neden olduğu iddia edilen Hasan B. gözaltına alındı. Yaşamını yitiren İsmail Altınkaya Tandırlı köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.