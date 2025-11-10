Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Anıtkabir’i ziyaret etti
Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'i ziyaret etti
Giriş: 10.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:35
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile birlikte 10 Kasım kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkoğlu, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
