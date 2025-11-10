Habertürk
        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Anıtkabir'i ziyaret etti

        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Anıtkabir’i ziyaret etti

        Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'i ziyaret etti

        Giriş: 10.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:35
        Anıtkabir'i ziyaret ettiler
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile birlikte 10 Kasım kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Türkoğlu, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        #Ata Ayyıldız
        #Sıla Türkoğlu

