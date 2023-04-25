Depremzede çocukların eğitimi için bir araya geldiler

Depremde anne veya babasını kaybetmiş ya da yaralanmış çocukların eğitim alabilmesi için sanatçılar el ele verdi. Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, bir araya gelerek oluşturdukları 'Bir Elimden Sen Tut' projesinin tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.

Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin yol açtığı ağır yıkım ve can kayıplarının ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken, depremzede çocukların eğitim hayatını tamamlayabilmeleri en önemli sorunlardan biri olarak öne çıktı.

'BİR ELİMDEN SEN TUT' HAYATA GEÇTİ

'Bir Elimden Sen Tut' projesinin fikri Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ile başladı. Gençoğlu ile Kaleli, depremzede çocuklarla ilgili bir yayını izledikten sonra üç çocuğun hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmişti.

Daha çok çocuğun eğitimine destek olmak düşüncesiyle ortaya çıkan ve Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’in de katılımıyla büyüyen 'Bir Elimden Sen Tut' projesi, Türk Eğitim Vakfı ile Türk Eğitim Derneği’nin dâhil olmasıyla hayata geçti.

Depremzede çocukların eğitim hayatının aksamaması için bir araya gelerek 'Bir Elimden Sen Tut' projesini başlatan ünlüler, İlker Kaleli’nin yönetmenliğinde geçtiğimiz günlerde çektikleri tanıtım filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyada yayınladı.