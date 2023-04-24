Kırmızı Çatı’ya destek olan diğer ünlüler ise şöyle; Afra Saraçoğlu, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Deren Talu, Ege Kökenli, Engin Hepileri, Eren Ören, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hazal Turesan, İlhan Şen, İrem Helvacıoğlu, Keremcem, Nesrin Cevadzade, Özge Gürel, Özge Özder, Özge Yağız, Öznur Serçeler, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Sinem Ünsal, Vildan Atasever, Yiğit Kirazcı.

Kahramanmaraş Kipaş Prefabrik Kent’te kurulan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, Kırmızı Çocuklar Derneği, Kipaş , Alem Dergisi ve A46 işbirliği ile hayata geçirildi. Açılışta McDonald’s Türkiye, içlerinden oyuncak ve hamburger çıkan çocuk menüleri ile çocukların yüzlerini güldürürken Bosch Çocuk Çevre Tiyatrosu 'La Fonten Orman Mahkemesinde oyununu sahneledi.

Kırmızı Çatı 225 m2 kapalı alanı olan prefabrik bir yerleşim alanı olarak kuruldu. 125 m2 ortak oyun alanı ve kütüphane, teknoloji, pedagog, misafirhane, mutfak olmak üzere sekiz ayrı odası bulunan bir alan olarak dizayn edildi. 700 m2 açık alanda ise oyun parkı ve bostan bahçesi olacak şekilde düşünüldü. Yaş gruplarına göre organize edilen alan, tasarım, sanat, eğitim, bilim, teknoloji, spor, doğa ve aile etkinliklerini kapsayacak bir düzenle planlandı. “Oyun İyileştirir" diyerek yola çıkan Kırmızı Çatı’da hedef, belirlenen prefabrik kentte periyodik ziyaretler yapılarak aynı yerde, aynı aileler ve çocuklarla sürekli iletişim halinde olmak ve ailelerle bağ kurulmasını sağlamak.

A46 Kurucusu ve Kırmızı Çocuklar Derneği Gönüllüsü Tuvana Büyükçınar ise şunları söyledi: Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Amacımız, deprem bölgesine günübirlik çözümlerle gitmek yerine kalıcı fayda sağlamak. 6 Şubat afetine dair bölgede yapacağımız tüm çalışmalarda 'süreklilik' ve 'takip' esas olacak. Oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü ile çalışmalarımız devam edecek.

Kırmızı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar, konuyla ilgili görüşlerini “6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş’a Kırmızı Çatı’yı kurmak için seferber olduk. Gönüllülerin bağışları, markaların desteği ve tabii ki bu yolda bizimle olan tüm güzel insanlar sayesinde Kırmızı Çatı’yı 23 Nisan’da açtık. Destek merkezimiz için bizimle birlikte olan ünlü dostlarımıza da binlerce kez teşekkür ediyoruz” sözleriyle ifade etti.

Açılışa katılan Seda Bakan, “Kalbim gönlüm hep deprem bölgelerindeydi. Kırmızı Çocuklar Derneği sayesinde buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeye devam edeceğim” derken, Özge Yağız; “Herkes buraya gelmeli. Çocuklara renklerini geri veriyoruz. Bize destek olmaya devam edin, desteklerinizi esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Açılışa katılan bir başka oyuncu Nesrin Cevadzade ise duygularını “Çocuklar bir daha ne zaman geleceksiniz diye soruyorlar. Onları yalnız bırakmamalıyız. Bu yüzden süreklilik önemli” şeklinde dile getirdi.

Sabah başlayan etkinliklerle çocuklar, resim, fotoğraf, boyama, masal okuma atölyelerine katılırken, gün boyunca süren aktivitelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşadı. Kırmızı Çatı Projesi'ne destek veren Sefo, alanda çocuklarla biraraya gelerek, şarkılarını birlikte söyledi. Etkinliğe katılarak çocuklarla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Sefo, “Kırmızı Çocuklar Derneği, 23 Nisan için çok güzel bir etkinlik düzenledi. Kahramanmaraş’taki çocuklar için geldik ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla beraber kutladık. Deprem bölgesini gezerek çocuklarla bir araya gelmeye ve birlikte şarki söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki çocuklar için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla Kahramanmaraş’ta açılan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, ünlü isimlerin katılımıyla depremzede çocuklarla buluştu. Kırmız Çatı Projesi, çocukların keyifli zaman geçirmelerini, doğal afetle birlikte yaşadıkları travmaların etkisini bir nebze azaltmayı hedeflerken, Kırmızı Çatı’da 24 ay süresince destekler, eğitimler ve etkinlikler danışmanlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki çocuklar için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla Kahramanmaraş’ta açılan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, ünlü isimlerin katılımıyla depremzede çocuklarla buluştu. Kırmız Çatı Projesi, çocukların keyifli zaman geçirmelerini, doğal afetle birlikte yaşadıkları travmaların etkisini bir nebze azaltmayı hedeflerken, Kırmızı Çatı’da 24 ay süresince destekler, eğitimler ve etkinlikler danışmanlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek.

Sabah başlayan etkinliklerle çocuklar, resim, fotoğraf, boyama, masal okuma atölyelerine katılırken, gün boyunca süren aktivitelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşadı. Kırmızı Çatı Projesi'ne destek veren Sefo, alanda çocuklarla biraraya gelerek, şarkılarını birlikte söyledi. Etkinliğe katılarak çocuklarla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Sefo, “Kırmızı Çocuklar Derneği, 23 Nisan için çok güzel bir etkinlik düzenledi. Kahramanmaraş’taki çocuklar için geldik ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla beraber kutladık. Deprem bölgesini gezerek çocuklarla bir araya gelmeye ve birlikte şarki söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Açılışa katılan Seda Bakan, “Kalbim gönlüm hep deprem bölgelerindeydi. Kırmızı Çocuklar Derneği sayesinde buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeye devam edeceğim” derken, Özge Yağız; “Herkes buraya gelmeli. Çocuklara renklerini geri veriyoruz. Bize destek olmaya devam edin, desteklerinizi esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Açılışa katılan bir başka oyuncu Nesrin Cevadzade ise duygularını “Çocuklar bir daha ne zaman geleceksiniz diye soruyorlar. Onları yalnız bırakmamalıyız. Bu yüzden süreklilik önemli” şeklinde dile getirdi.

Kırmızı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar, konuyla ilgili görüşlerini “6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş’a Kırmızı Çatı’yı kurmak için seferber olduk. Gönüllülerin bağışları, markaların desteği ve tabii ki bu yolda bizimle olan tüm güzel insanlar sayesinde Kırmızı Çatı’yı 23 Nisan’da açtık. Destek merkezimiz için bizimle birlikte olan ünlü dostlarımıza da binlerce kez teşekkür ediyoruz” sözleriyle ifade etti.

A46 Kurucusu ve Kırmızı Çocuklar Derneği Gönüllüsü Tuvana Büyükçınar ise şunları söyledi: Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Amacımız, deprem bölgesine günübirlik çözümlerle gitmek yerine kalıcı fayda sağlamak. 6 Şubat afetine dair bölgede yapacağımız tüm çalışmalarda “süreklilik” ve “takip” esas olacak. Oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü ile çalışmalarımız devam edecek.

Kırmızı Çatı 225 m2 kapalı alanı olan prefabrik bir yerleşim alanı olarak kuruldu. 125 m2 ortak oyun alanı ve kütüphane, teknoloji, pedagog, misafirhane, mutfak olmak üzere sekiz ayrı odası bulunan bir alan olarak dizayn edildi. 700 m2 açık alanda ise oyun parkı ve bostan bahçesi olacak şekilde düşünüldü. Yaş gruplarına göre organize edilen alan, tasarım, sanat, eğitim, bilim, teknoloji, spor, doğa ve aile etkinliklerini kapsayacak bir düzenle planlandı. “Oyun İyileştirir" diyerek yola çıkan Kırmızı Çatı’da hedef, belirlenen prefabrik kentte periyodik ziyaretler yapılarak aynı yerde, aynı aileler ve çocuklarla sürekli iletişim halinde olmak ve ailelerle bağ kurulmasını sağlamak.

Kahramanmaraş Kipaş Prefabrik Kent’te kurulan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi, Kırmızı Çocuklar Derneği, Kipaş , Alem Dergisi ve A46 işbirliği ile hayata geçirildi. Açılışta McDonald’s Türkiye, içlerinden oyuncak ve hamburger çıkan çocuk menüleri ile çocukların yüzlerini güldürürken Bosch Çocuk Çevre Tiyatrosu 'La Fonten Orman Mahkemesinde oyununu sahneledi.

Kırmızı Çatı’ya destek olan diğer ünlüler ise şöyle; Afra Saraçoğlu, Bengü, Beyza Şekerci, Birce Akalay, Burak Deniz, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Deren Talu, Ege Kökenli, Engin Hepileri, Eren Ören, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hazal Turesan, İlhan Şen, İrem Helvacıoğlu, Keremcem, Nesrin Cevadzade, Özge Gürel, Özge Özder, Özge Yağız, Öznur Serçeler, Saadet Işıl Aksoy, Seda Bakan, Sinem Ünsal, Vildan Atasever, Yiğit Kirazcı.