        Haberler Objektife Takılanlar Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli: Düğün var

        Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli: Düğün var

        Uzun süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, "Evlenecek misiniz?" sorusuna espriyle karşılık verdi; "Düğün var, evet ama arkadaşımızın düğünü"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 08:09 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:09
        "Düğün var"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Tatilin güzel geçtiğini söyleyen Gençoğlu ile Kaleli, gazetecilere "Hem iş hem de tatildi. İyi geçti, sağ olun" dedi.

        İlker Kaleli, gazetecilerin "Yeni bir proje olacak mı?" sorusuna "Var, bir şeyler değerlendiriyoruz bakalım" yanıtını verdi.

        Sıla Gençoğlu ise konser temposunun yoğun olduğunu ifade ederek konserlere devam edeceğini söyledi.

        Öte yandan uzun süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, gazetecilerin "Düğün olacak mı, evlenecek misiniz?" sorusuna ise esprili bir yanıt geldi. İkili; "Düğün var, evet ama arkadaşımızın düğünü. Ona katılacağız" dedi.

        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli

