Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları doludizgin süren çiftten Sıla, dün 41 yaşına bastı.
"40 SENE BEKLEDİM"
Doğum gününü sevgilisi ile birlikte kutlayan Sıla, Kaleli'nin elini tuttuğu siyah-beyaz fotoğrafı romantik bir mesajla paylaştı. Ünlü şarkıcı, çok sayıda beğeni alan gönderisine şu notu düştü:
O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun.
AŞKINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞTİ
Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.
Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.
"CANIMIN CANI"
Sıla ise yayınladığı bu kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düşmüştü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Ancak ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın" sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıkmıştı.
Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın" mesajı ile yayınlamıştı. 40 yaşındaki şarkıcının eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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