"40 SENE BEKLEDİM"

Doğum gününü sevgilisi ile birlikte kutlayan Sıla, Kaleli'nin elini tuttuğu siyah-beyaz fotoğrafı romantik bir mesajla paylaştı. Ünlü şarkıcı, çok sayıda beğeni alan gönderisine şu notu düştü:



O tuttuğun elim değil, kalbim.

Eğildikçe değdim içime.

Geçen zamanın ardından baktım.

Hanın kapılarını kapattım.

Buralara varana dek

Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.

O baktığın gözüm değil, kalbim

Ve sen bana bu hayatın armağanısın.

40 sene bekledim.

Şükranla...

Doğum günüm kutlu olsun.