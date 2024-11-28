Siirtli taksicinin kelebek tutkusu

"Kelebek yayınladıktan sonra ilgi gördü. Çünkü 10 ila 20 yılda görülen Afrika göçmeni bir kelebekti. Arkadaşlar gördüğü zaman çok beğendiler. Onlar da gelip çekmek istediler. 7 yıl aradan sonra tekrar geçen yıl Siirt'te görülünce herkes çok sevindi. 2023'te çok sayıda arkadaş onu görmek ve arşivlemek için Siirt'e geldi. Çok şükür bu yıl da bu kelebek görüldü."