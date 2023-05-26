Siirt'te dükkânları küle çeviren yangın

DHA

Siirt'te, Ülkü Mahallesi 702'nci Sokak'taki Marangozcular Çarşısı'nda Mesut Özevin'e ait marangoz atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede Fatih Gülyeşil'e ait marangoz atölyesi ile Abdulbari Tatlı'ya ait lokantaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2,5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 3 iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

Yanan lokantada çalışan Ahmet Tekçe, "Marangozdan çıkan yangından dolayı bizim üst katımız komple yanmış durumda. Savaş alanı gibi bir alan olmuş. Dehşet verici bir manzara var. Kullanılabilecek hiçbir şey yok. Masalar, sandalyeler, klimalar, ısıtıcılar, dolaplar hepsi yandı. Bu yaşıma kadar böyle bir yangın görmedim. Maalesef lokantamız kül oldu. Yetkililerinden bir yardım bekliyoruz" dedi.