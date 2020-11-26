Sigortalıya bedava aşı imkansız değil

Meslek büyüğümüz Fatih Altaylı COVID-19 aşısına yönelik kaleme aldığı bugünkü yazısında özel sağlık sigortasının COVID-19 aşısını kapsayıp kapsamadığına dair soru sormuş. Tabii ki hemen araştırdım. Gördüm ki sigorta şirketleri de zaten bu konu üzerinde çalışıyor. Şunu hemen belirtelim, ne sözleşmelerde ne de Sigorta Genel Şartları'nda COVID -19 aşısının veya genel anlamda koruyucu aşının sigorta kapsamında olduğuna dair bir düzenleme yok.

HANGİ AŞILAR KARŞILANIYOR?

Sigorta şirketlerinin hemen hepsi şu anda 0-6 yaş çocukların koruyucu aşısını karşılıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın protokolünde de 0-6 yaş çocukları kızamık, difteri, boğmacadan koruyan aşılar koruyucu aşı kapsamında. Şimdi eğer bakanlık COVID-19 aşısını bu kapsama alırsa 0-6 yaş çocuklar için özel sağlık sigortalısı da ücretsiz olarak bu haktan yararlanacak.

Peki yetişkinlerde durum nasıl? Şu anda bir çok sigorta şirketi yetişkinlerde grip aşısını ve belli şartlar altında zatürre aşısını karşılıyor. Özel sigorta kapsamında olsa bile grip aşısının şu anda bulunamadığını hatırlatalım. Sigorta şirketleri özellikle grip aşısını önleyici hekimlik kapsamında ele alıyor. Böylece sigortalılarının hastalanıp daha fazla hastaneye gitmesi önlenirken şirketler de daha az hastane ve ilaç ücreti ödüyor.

ŞİRKETLER KONUYA OLUMLU BAKIYOR

Özel sağlık sigortası kapsamında olmamasına rağmen müşterilerinin COVID-19 tedavisini kapsama alan ve tazminatlarını ödeyen sigorta şirketlerinin bir çoğu aşı ücretinin karşılanmasına da olumlu bakıyor. Şirketler kesin karar için bakanlığın alacağı kararı bekliyor. Yani bakanlığın yayınlayacağı protokole göre hareket edilecek. Ancak sigortacılar COVID-19 nedeniyle ödenen tazminatların da artmış olmasına dikkat çekerek aşı ücretinin ödenmesinin sigorta şirketleri için de daha az hasta ve tazminat ödemesi anlamına gelebileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle belirli yaş gruplarında sözleşme kapmasında olmamasına rağmen COVID-19 tedavi masraflarına göre şirket için toplam maliyeti daha az olabilecek aşı ücretinin karşılanması sürpriz bir karar olmaz.

Şirketlere danışmanlık yapan sigorta uzmanı Özer Şimşek'in şu tanımı konuyu daha da açıklayıcı olabilir: "Covid-19 aşı maliyeti yüksek görünmekle birlikte, virüsün yarattığı hastalık ve ağır vakalardaki semptomlar göz önüne alındığında sağlık sigortaları için oldukça yüksek maliyetlere neden olabilecek bir tablo görüyoruz. Nitekim sigorta şirketlerinin neredeyse tamamı Covid-19 kaynaklı hastalıkların kapsamda olduğunu tek tek ilan ettiler. Dolayısıyla bu denli yüksek maliyetlere katlanmak yerine en azından bu seneye özgü olmak koşuluyla bu aşının hem tamamlayıcı sigorta da hem de özel sağlık sigortasında ücretsiz olarak verecekleri kanaatindeyim. Daha sonraki yıllarda aşının maliyeti gözetilerek dahil edilip edilmeyeceği ya da bunun için ilave bir ücret alınıp alınmayacağını önümüzdeki dönemde ayrıca değerlendirilecektir."