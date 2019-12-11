Sigortacının yürüyüşü değişti

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şirketin Alanya'da yaptırdığı ilkokul nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamad kanunen kabul edilmesinin ardından kefalet sigortasına önem veren yegane şirket olduklarını söyledi. Kefalet sigortası ile ekonomiye yeni bir hacim kazandırdıklarını anlatan Yaşar, "Kefalet sigortası ile sigorta acenteleri adeta banka müdürü oldu. Yürüyüşleri değişti. Acenteler radevu almakta zorlandıkları müşterilerinin artık ofislerine gelip saatlerce beklediğini söylüyor" dedi. Şu anda şirketin 46 kişi ile faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yaşar, Türkiye çapında 15 bin 895 acentenin 7 bin 637'sinni Quick acentesi olmak için kendilerine başvurduğunu bunun içinden 2 bininin başvurusunu kabul ettiklerini kaydetti.

DİJİTAL İLE FİZİKİ KANALLAR ENTEGRE EDİLİYOR

Quick Sigorta'nın Türkiye'de sigorta ihtiyaç olan ancak şimdiye kadar ihmal edilen alanlara yöneldiğini ve bu alanlarda oldukça başarılı olduğunu dile getiren Yaşar örnek olarak motosiklet sigortasında yüzde 40'lık pazar payına ulaşmalarını verdi. Yaşar, amaçlarının acenteleri dijital kanallarla buluşturmak olduğunu kaydederek fiziki kanallar ile dijital kanalları entegre edeceklerini ifade etti. Hiç bir sigorta acentesinin oturarak iş yapmadığını söyleyen Yaşar, "Sigortanın nasıl dijitalleşeceği ve acentenin bunun içinde nasıl yer alacağı konusunu çok çalıştık" dedi. Türkiye sigorta hacminin toplam 52 milyar TL olduğunu ve bunun geçen yıl yüzde 13 büyüdüğünü hatırlatarak Quick Sigorta'nın büyüme hızının ise yüzde 40 olduğunu vurguladı. Yaşar'ın verdiği bilgiye göre şirkte 1 milyar 350 milyon liralık prim üretti ve 450 milyon lira da hasar ödediğini ifade etti.

BANKA KURMAYA DOĞRU GİDİYOR

Quick Sigorta Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, ise sigorta sektöründen sonra bankacılığa da gireceklerini söyledi. Uluçeçen, “Dünyada büyük bankalar sigorta şirketlerine bağlı. Bankaları sigorta şirketleri denetliyor. Türkiye’de ise bu tam tersi. Bizde sigorta şirketleri bankalara bağlı. Halbuki fonlar sigorta şirketlerinin elinde. Dünya’da da bu böyledir. Çünkü bizim elimizde fonlar var. Türkiye’de sigorta şirketleri bankalara mahkum edilmiş durumda” dedi. Uluçeçen, “Corpus Sigorta’yı aldık. Ardından Kredico gibi bir kurumun hisselerinin çoğunluğunu aldık. Aslında finans sigortalarıyla bankacılığa girmiş olduk. Örneğin biz hayat ve sağlık şirketi de kuracağız yakında. Yani böyle bir finansal zincirleme olacak. Skorlama şirketimiz var. Tamamen bankacılığın kurallarıyla çalışıyoruz. Artık banka kurmaya doğru gidiyor” diye konuştu.

GEZİ YERİNE OKUL YAPTIRIYOR

Quick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla genişletti. Quick Sigorta, Antalya İl Eğitim Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen, Alanya’nın Mahmutlar mahallesinde 32 derslikli son derece modern bir ilkokul olarak tasarlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temellerini bugün gerçekleştirilen büyük törende attı. Yapının temelinin atıldığı ve etkinliğe katılan çocukların bol bol eğlenme fırsatı yakaladığı büyük törene; Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar katıldı. Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu törende yaptığı konuşmada, geçen Ağustos ayında Antalya Valiliği ile 16 derslikli okul yapımı konusunda protokol yaptıklarını anımsattı. Ancak, daha sonra bölgenin de ihtiyacı göz önüne alınarak Valilik ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliği ile bunu 32 derslik yapmaya karar verdiklerini belirten Erdemoğlu, şirket olarak okul, cami, üniversite gibi hayırlı işlere imza attıklarını söyledi.

Gaziantep, Van, Adıyaman gibi şehirlerde fakülteler, liseler, camiler ve taziye alanları yaptırdıklarını anımsatan Erdemoğlu, şöyle devam etti: "Sigorta şirketleri yurtiçi ve yurtdışı gezi etkinlikleri düzenler. Biz ise acentelerimizle anlaşarak bu etkinliklere harcayacağımız kaynakları ülkemize değer yaratacak okullar inşa etmek için kullanalım dedik. Ülkemize değer yaratma amacımızı başından beri koruyoruz. Zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz. Okulumuzda yetişecek çocukların Atatürk’ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda vatanımız için hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum.’’