Dijitalleşme birçok sektörü olduğu gibi sigorta sektörünü de teknolojiyi kullanarak iş birlikleri yoluyla farklılaşmaya itiyor. Yeni teknolojik ortamın getirdiği diğer sektör ve şirketlerle iş birliğine gitme ve bu iş birliğini bir platform haline dönüştürme sigortacılar için belki de bir zorunluluk. Çünkü sigorta bir yandan dijitalleşerek daha hızlı ve kolay hizmet sağlamak zorundayken diğer yandan özellikli konularda acenteler, bankalar, brokerler, servis ve sektör içi-sektör dışı hizmet sağlayıcılarıyla birlikte hareket etmek zorunda. Tıpkı bankaların 'açık veya görünmez' bankacılığında olduğu gibi diğer sektörlerle iletişim halinde olma zorunluluğu bulunan sigortacılar da “görünmez” sigortacılığın temelini oluşturacak platformları kurmaya başladı.

SİGORTA, HASAR ANINDA TADINA VARILAN YEMEK

Girişimi ilk başlatan Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta, sigortacılığın güvenini araçta, konutta ve sağlıkta iş birliklerine taşıyor. Peki ne oluyor? Konuyu açık ve net Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen'in anlatımı ile yazalım.

Sigortanın müşteriler açısından soyut bir kavram olduğunu dile getiren Bilal Türkmen, "Sigorta tadına ancak hasar anında varılan bir yemek gibi. Bu durumdan sıyrılmak için sigortanın faydalı olduğunu göstermek lazım. Biz bunun için müşteriye sadece satış ve hasar anında değil, gündelik yaşamlarında çözümler sunmak ve müşterilerimizle anlamlı etkileşimler kurabilmek için onların hayatlarında yer almamız gerekiyor. Aslında biz onların hayatlarını, sağlıklarını ve en değerli varlıklarını sigortalıyoruz. Oysa sigortalamak dışında bu güvence verdiğimiz varlıklarına ilişkin dünyalarında yokuz. Müşteriyi daha iyi tanıyan sektör dışı oyuncuların tehdidinin hiç olmadığı kadar yakından hissedildiği ve platform bazlı ekosistem oyuncularının ekonomik yaşamı paradigma değişikliğine ittiği bu ortamda, müşterilerimizin hayatlarında daha fazla yer almamız bir seçimden ziyade bir zorunluluk." diye konuşuyor.

TÜRKİYE SİGORTA MÜŞTERİ PLATFORMU

Peki bu nasıl yapılacak? Burada devreye ölçek ekonomisi giriyor. Bir de Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik olanaklarının birlikte kullanılarak bir sinerji yaratılması söz konusu. Türkiye Sigorta yüzde 15, Türkiye Hayat ve Emeklilik ise yüzde 22'lik pazar payına ve toplamda 12 milyon müşteriye sahip şirketler.

Emeklilik tarafında müşterilerin hesaplarına ayda 1 kez de olsa girip baktığını söyleyen Türkmen buradan yola çıkarak sigorta yaptırdığında veya hasar anı dışında sigorta şirketi ile teması olmayan müşterilerinin hayatlarında yer almak için Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik mobil uygulamalarını ortak olarak yapılandırdıklarını ve tüm sigorta ve emeklilik branşlarında tek bir uygulama üzerinden hizmet verdiklerini belirtiyor.

ARACA, SAĞLIĞA, FİNANSA VE KONUTA DAİR HER ŞEY

Kişinin bu App'e girdiği zaman hem emeklilik hesabını hem de elementer taraftaki sigorta bilgilerini gördüğünü anlatan Türkmen, hali hazırda 26 farklı iş ortağı ile sağlıklı yaşam hizmetlerinden bireysel finans yönetimine, araç bakım hizmetlerinden daha konforlu bir yaşam alanına kadar 60’dan fazla hizmeti müşterileriyle buluşturduklarını ifade ediyor. Türkmen platformu kısaca şöyle açıklıyor: "Aracını sigortaladığımız yerde aracın bakımı, temizliği, araç kiralama, lastik alımı, akaryakıt indirimi gibi araçla ilgili birçok hizmeti vermeye başladık. Sağlık ile ilgili de birçok hizmetimiz var, yakın zamanda konut da gelecek. Bunlarla birlikte biz müşterilerimize sigortacılığımızın bir adım ötesine geçerek iş ortaklarımızdan gelen ürün ve hizmetlerin indirimli bir şekilde sunulmasını sağlıyoruz. "

İŞ ORTAKLARINDAN TEK BEKLENTİ: EN İYİ DENEYİM

İş ortaklarının müşteriye ulaşmak istediğini ve platform ile bu olanağı sağladıklarını söyleyen Türkmen, "İş ortaklarımızın müşteriye herhangi bir teknolojik yatırım yapmadan ulaşmasını sağlıyoruz. Onlardan tek bir şey istiyoruz. Diyoruz ki uygun bir deneyim ve fiyatla müşteriye bu hizmetleri sun. Geri dönüşler çok güçlü. İş ortaklarımızdan bazıları çağrı merkezi kapasitelerini artırdılar " diyor.

Platformun, orkestra şefliğini yaptıklarını kaydeden Türkmen, standartları oluşturup protokollerini oluşturduklarını belirtti. İş ortaklarından herhangi bir ödeme ya da komisyon almadıklarını anlatan Türkmen, "Tek istediğimiz buraya gelen iş ortağının platform kullanıcılarımıza iyi bir ürün ve hizmet deneyimi sunması " diyor.

Platform yakında konut sigortası alanında da faaliyete geçecek. Elektronik eşya indiriminden, ev temizliği ve tamir hizmetine, bakıcı hizmetlerinden evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok alanda Türkiye Sigorta Müşteri Platformu yeni iş ortaklıklarını kullanıcılarının deneyimine sunacak.

SİGORTA BİR SÜREDİR DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNDA

Türkmen, sigorta şirketlerinin dijitalleşmesi ve teknolojiyi kullanımıyla ilgili görüşlerini de dile getirdi. Sigorta sektöründe dijitalleşme yolculuğunun diğer sektörlerle paralel hatta bazı sektörlere göre daha yavaş ilerlemesinin nedeninin sektörün dijitalleşmeyi erken benimseyen sektörler arasında olmasından kaynaklandığını belirtti. Türkmen sözlerinin devamında "Bir dijital gelişmeyi erken benimserseniz otomatik olarak miraslarınız oluşur. Diğer yandan dijitalleşmeyi diğer sektörlerde tetikleyen taraf müşteri. Sigorta yılda 1-2 kez ilişki kurduğunuz bir alan. Diğer sektörlere kıyasla dijitalleşme noktasında müşterilerin istek ve talepleri görece daha az" dedi.

Dijitalleşmenin vaadinin herkes ve her şeyle bağlantı kurabilmek ve bir veriye ihtiyaç varsa bu veriyi temin etmeyi mümkün kıldığını anlatan Türkmen, daha bağlantılı bir yapıya gidildiğini belirterek şunları söyledi: "Dijital olgunluk seviyesine yönelik yapılan bir araştırmada, sigortacılık sektörü teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon gibi dijital olgunluk seviyesi daha yüksek olan sektörlerle arasındaki açığı hızla kapatıyor, sıralamada 10'uncu sıradan 5'inci sıraya yükselmiş durumda.”

SİGORTACILIĞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU DİJİTALLEŞME

Dijitalleşmenin teknolojiden daha çok strateji ve düşünce biçimi olduğunu anlatan Türkmen, "Sigortacılığın dijitalleşmesini sadece online satış, kağıtsız iş süreçleri gibi algılamamak gerekir, elbette bunlar da çok kıymetli ve dijitalleşmenin bir parçası. Ancak sigortacılıkta dijitalleşme bunlardan çok daha büyük bir anlama sahip. Burada sigortacılığın tüm süreçleri düşünüldüğünde dijitalleşmeyi, uçtan uca tüm ürünlerin nasıl geliştirildiği, pazarlamasının nasıl yapıldığı, hasarın tüm ekosistemi yönetecek şekilde nasıl uçtan uca yönetildiği ve bunların tümünün dijital ortamda yapılıyor olmasının yolunu bulmak olarak tanımlayabiliriz" dedi. Türkmen, sigortacılıkta satış, satış öncesi ve sonrası, hasar anı ve sonrasında tüm paydaşların entegre çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu ağların tamamının dijitalleştiği ortamda aslında bir değer yatıyor. Bugün sektör, hızlı hasar ödeme süreçleri, suiistimal önleme mekanizmaları, fiziksel evrak olmadan süreçlerin yürütülmesi, analitiğin iş süreçlerine dahil edilmesi, chatbotlar ve robotik süreç otomasyonu gibi birçok alanda dijitalleşmeden faydalanıyor. Sağlık sigortalarında da geçtiğimiz aylarda yayımlanan uzaktan sağlık hizmetleri sunumu yönetmeliğinin fiili uygulamaları hayata geçmeye başladıkça, sağlık sigortası eko sistemine ait sigorta şirketleri, hastaneler ve tüm sağlık hizmeti veren kurumlar, dijital dönüşümün etkisiyle yeni ve pratik deneyimleri tüm müşterilerine yaşatmaya başlayacak. " şeklinde konuştu.