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        Haberler Ekonomi Sigorta Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak - Sigorta Haberleri

        Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak

        Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tarafından 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:29
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        Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelgesi yayımlandı.

        Genelgede, şunlar kaydedildi:

        "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS 29 ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği ifade edilmiş olup kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanınmaktadır.

        Bu kapsamda sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tarafından 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir. 2024/10 sayılı Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmıştır."

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