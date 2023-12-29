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        Haberler Ekonomi Sigorta Sigorta sektörünün 2023 prim üretiminin 500 milyar liraya ulaşması bekleniyor - Sigorta Haberleri

        Sigorta sektörünün 2023 prim üretiminin 500 milyar liraya ulaşması bekleniyor

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, yıl sonunda sigorta sektörünün prim üretiminin 500 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirterek, olası Marmara depremine karşın sigorta şirketlerinin mali yapısının daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:40
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        Sigorta sektöründen 500 milyar lira prim üretim hedefi
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        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün prim üretiminin, 30 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artışla 328,5 milyar liraya ulaştığını kaydederek, bunun 289 milyar lirasının hayat dışı, 39,5 milyar lirasının ise hayat branşı olduğunu anlattı.

        Gülen, yıl sonunda prim üretiminin 500 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2022'nin aynı döneminde (ocak-eylül) 10,4 milyar lira olan vergi sonrası dönem net karı yüzde 351 artışla 46,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 105 büyüme ile 1,2 trilyon lira seviyelerini aştı. Sigorta sektörümüz aynı dönemde 244,5 milyar lira tazminat üstlenirken, GSYİH'nin 24 katı teminat sağladı. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı 105 milyar dolar olan ekonomik hasarın 5 milyar doları ise sigorta sektörü tarafından karşılandı."

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        'BES'TE TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 726 MİLYAR LİRAYI AŞARAK REKOR KIRDI'

        Uğur Gülen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyari deprem teminatının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizerek, bu alanda yapılan yeniliklerden bahsetti.

        Bu yıl 20'nci yaşını kutlayan Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES), finans sisteminin en etkili araçlarından biri olarak başarılı performansıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ettiğini anlatan Gülen, şu açıklamalarda bulundu:

        "Ülkemiz finans sisteminin en önemli başarı hikayelerinden biri durumunda olan ve bugün tasarruf denildiğinde ilk akla gelen BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) toplam katılımcı sayısı 16 milyona yaklaşırken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise bir rekora daha imza atarak 726 milyar lirayı aştı. BES'in son yıllardaki lokomotifi olarak adlandırdığımız 18 yaş altında ise kısa sürede çok hızlı bir büyümeyle her yaş grubunda 1 milyonu aşkın sözleşmeye ulaşıldı."

        'TES'İN 2024'ÜN SON ÇEYREĞİNDE HAYATA GEÇMESİ HEDEFLENİYOR'

        TSB Başkanı Gülen, BES katılımcıları için sunulan kısmi çekiş hakkının ve sistemde yapılan son teşvik edici düzenlemelerin, fon tutarı ve katılımcı sayısının istikrarlı şekilde devam ettirilmesi için öneminden bahsederek, vatandaşın BES'e olan ilgisini artıracağını dile getirdi.

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        BES'in şeffaf ve güvenli bir sistem olmasının yanı sıra uzun vadede enflasyonun üzerinde sağladığı getirileriyle vatandaşların en önemli tasarruf araçlarından biri olduğunu aktaran Gülen, sistemin, ekonominin ihtiyaç duyduğu yatırım ve istihdam kaynağı yaratma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

        Gülen, ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulmasının, oldukça kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, OKS'nin, işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin (TES), 2024'ün son çeyreğinde hayata geçmesinin hedeflendiğini ifade etti.

        'ZORUNLU AFET SİGORTASI ÇALIŞMALARI 2024'ÜN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE SONUÇLANABİLİR'

        Uğur Gülen, "dünya reasürans piyasasında geçen yıllarda gerçekleşen doğal afetlerden sonra meydana gelen hasar artışı" ve "faizlerin yükselmesine bağlı olarak kapasite sağlayıcıların varlıklarının bir bölümünü finansal piyasalara kaydırmaları" sebebiyle genel anlamda sigorta ve reasürans piyasalarında bir arz daralmasının yaşandığını aktardı.

        Yaşanan deprem felaketinden sonra hükümetin gerekli aksiyonları hızlıca aldığını dile getiren Gülen, şunları paylaştı:

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        "OVP'de, zorunlu deprem sigortasının diğer afetleri de kapsayacak şekilde zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi için yapılan çalışmaların, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sonuçlanması planlanıyor. Aynı şekilde, kentsel dönüşüm projelerinin aksamadan yürütülmesi için bina tamamlama sigortası yaygınlaştırılacak. İnşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen kurulan yapı denetim sisteminin sigorta sektörünce denetlenmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşlar için mesleki sorumluluk sigortası sistemi kurulacağı OVP'de yer alan hususlardı."

        'SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'

        TSB Başkanı Gülen, yeni yıl beklentilerine ilişkin, 2024'te sektörün hayat dışı branşlarda reel büyümesini sürdüreceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

        Sektörün, 2024'te atılacak adımların başında, olası Marmara depremi öncesi, finansal açıdan daha güçlü hale gelmesi için çalışmalar yaptığını belirten Gülen, şu bilgileri verdi:

        "Olası Marmara depremi de göz önüne alındığında, gelecek dönemlerde meydana gelebilecek büyük ölçekli afet risklerine karşı sigorta şirketlerinin mali yapısının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte, yaşanan afetlerin çeşitliliği de göz önüne alındığında sadece deprem değil farklı doğal afetleri de içine alacak şekilde bir sigorta ürününün geliştirilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur."

        Gülen, BES'te toplam fon büyüklüğünün, 2024'ün ilk yarısında 1 trilyon liraya ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, gelecek yıl sonunda ise 1,3 trilyon lira büyüklüğün yakalanmasının beklendiğini bildirdi.

        BES'te son yıllarda ivmesi artan katılımcı sayısındaki büyümenin de sürmesinin beklendiğini kaydeden Gülen, "2024 içinde en önemli gündem maddeleri ise yılın ilk yarısında yürürlüğe girecek kısmi çekiş ve birikimlerin temlik edilmesi uygulamalarıyla, yıl sonunda faaliyete geçecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak öne çıkmaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.

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