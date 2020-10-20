'Sigorta primini yapay zeka belirliyor'

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, hayatımızın birçok alanında karşı karşıya olduğumuz ve günlük rutinlerimizi kolaylaştıran yapay zekanın, sigorta sektörü de dahil olmak üzere diğer tüm sektörlerde etkisini hızla göstermeye başladığını dile getirdi. Pamukçu, “Günümüzde standart olarak kullanmakta olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Yapay zekâ girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de ‘’yapay zekâ’’ oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı” dedi. Türk Nipon'da öncelikle son kullanıcı için önem arz eden hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin sağlanması yönünde destekleyici uygulamalar geliştirilerek kullanılmaya başlandığını kaydeden Pamukçu, "Ayrıca yine son kullanıcı açısından önem arz eden fiyatlama noktasında sigortalıların öğrenen sistemler ile değerlendirilmesi ve yaşayan, öğrenen bir tarife alt yapısı ile risk değerlendirmesi yapılması noktasında üç sene önce şirket içi geliştirilen tarife modülümüz hayata geçirilmiştir" dedi. "Kısacası tüm faaliyetlerimiz sigortalılarımızın her an yanında olarak kendilerini iyi ve güvende hissetmesi için yürütülüyor" diyen Pamukçu, "Önümüzdeki yıllar için, müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin ve maliyetlerin azaltılması planlanıyor. Yine devam etmekte olan, suistimallerin önlenmesine ilişkin projemiz ile sektörümüz için önemli bir risk faktörü olan, sigorta suistimallerinin ve organize şebekelerin yapay zeka sistemleri yardımıyla tespit edilmesi için önemli gelişmeler katetmemizi sağlayacak" dedi.

'YATIRIMI YETENEĞE YAPIYOR'

Diğer yandan Nippon Sigorta, insan kaynaklarının bir işletme için en önemli sermaye olduğundan yola çıkarak çalışanlarının kariyer ve sürekli gelişimlerine yatırım yapmak için 2021 yılında TNS Stars Yetenek Havuzu projesini hayata geçiriyor. Bu proje ile Türk Nippon Sigorta yüksek potansiyelli çalışanları için yetenek havuzu oluşturarak bu havuz içerisinde bulanan personelin kariyer ve kişisel gelişim süreçlerini destekliyor. Yetenek havuzunda yer alacak yıldız çalışanları için özel olarak hazırlanacak; eğitim programları, yabancı dil eğitimleri, özel projeler, koçluk / mentorluk ve üst yönetimle bir araya gelecekleri periyodik toplantılar gibi süreçlerle geleceğin yöneticilerini Şirket içerisinden yetiştirmeyi ve bununla birlikte aynı zamanda personelin işyerine bağlılığını arttırmayı hedefliyor.

TNS AKADEMİ 2017'DE KURULDU

Değişim, gelişim, ve ilerleme için işgücü eğitimini ön planda tutmayı hedefleyen Türk Nippon Sigorta; tüm kurumsal eğitimleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla 2017 yılında TNS Akademi’yi kurdu. TNS Akademi içerisinde mesleki bilgi birikim, kişisel - yönetsel gelişim yöntemleri ve yabancı dil alanlarında çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Türk Nippon Sigorta çalışanlarının eğitim ve gelişimine ağırlık vererek Şirket içinde iç eğitmenler tarafından; Haziran ayında Oto Kaza ve Sağlık branşlarında Ekran Eğitimleri, Ağustos ayında ise Mühendislik, Nakliyat ve Sağlık branşlarına ait teknik eğitimler düzenlendi. Yine TNS Akademi kapsamında her yıl düzenlenen ve tüm Şirket çalışanlarını kapsayan İngilizce eğitimine ise bu ay başlanıyor. Pandemi süreci nedeniyle eğitimlerini dijital ortama taşıyan Türk Nippon Sigorta 2021 yılında satış, teknik, yönetim becerileri gibi; çalışanlarının sürekli gelişimini hedefleyen çeşitli konu başlıklarında eğitimlere ağırlık vermeyi planlıyor.

SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA

Şirket bir de spor organizasyonuna öncülük ediyor. Arif Koçak Tenis Akademisinin organize ettiği Türk Nippon Sigorta sponsorluğunda gerçekleşecek Tenis Cup 10 Ekim’de başladı. Çiftler ve Tekler olarak tüm katılımcılara açık olan turnuva 15 gün sürecek. Daha önce de Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına ve Olimpik Milli Takım sporcusu Ecem Güzel’e sponsor olan Türk Nippon Sigorta sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edecek.

HATAY İÇİN ELELE

Türk Nippon, Hatay yangınına da kayıtsız kalmadı. 9 Ekim Cuma günü başlayan orman yangını sonucunda Hatay’da 70 vatandaşımız etkilenirken, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 3 depo ve 300-400 hektar alan yanarak kül oldu. Hepimizi derinden sarsan üzücü olay karşısında ülkece başlatılan fidan dikim seferberliğine sigorta sektörü de dahil oldu. Koru Sigorta’nın başlattığı bu meydan okumaya Türk Nippon Sigorta’da kayıtsız kalmadı. Yarınlara yeşil bir miras bırakmak için #HatayİçinElele dayanışma hareketi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Geleceğe Nefes aracılığıyla 2.600 adet Fidan bağışladı.

BİR DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Türk Nippon Sigorta'da bir de bayrak değişimi yaşandı. Teknik ve Reasürans, Hasar, Aktüerya Genel Müdür Yardımcılığı görevini Emrah Balkan devraldı. 1981 İstanbul doğumlu Balkan, İstanbul Erkek Lisesi mezunu. 2005 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğini , 2012 yılında da Koç üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. İş hayatına 2006 yılında AIG Sigorta Yangın & Mühendislik Sigortaları biriminde yardımcı Underwriter olarak başlayan Balkan, 2016 yılında Sompo Sigorta’ya Kurumsal Teknik ve Reasürans Koordinatörü olarak transfer oldu. 2019-2020 yıllarında ise TSB Yangın Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi üyeliğini yaptı. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Emrah Balkan, evli ve 1 kız çocuk babası.