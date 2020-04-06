06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın hastalığı COVID-19 kapsamında, kamu otoriteleri tarafından yapılan “Evde Kal” çağrılarına bir destek de Aksigorta’dan geldi. Devreye aldığı yeni uygulamalar ile müşterilerinin evde kalmasını teşvik eden Aksigorta, kapıya kadar getirdiği hizmet ile onların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkaya, evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu hassas dönemde, müşterilerinin evde kalmalarını teşvik etmek ve müşterilerinin mevcut ve olası sıkıntılarını gidermek üzere, birtakım yeni uygulamalar devreye aldıklarını ifade etti. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Akkaya; “Hasar süreçlerimizde müşterilerimizin evden çıkmadan sıkıntılarını gidermek üzere Aksigorta olarak; oto ve oto dışı ekspertiz çalışmalarını uzaktan yapacak şekilde organize ederek online ekspertiz programı başlattık. Whatsapp üzerinden eş zamanlı paylaşım ve evrak temini, gerek görülen hallerde video ile uzaktan ekspertiz yöntemleri sunuyoruz. “Kapıdan al, Kapıya teslim et” uygulamamız ile hasar gören araç sahiplerine ücretsiz vale ve çekici hizmeti sunuyor, gerekli servis bakım ve onarımını sağlıyoruz. Ayrıca uzaktan hasar inceleme limitlerimizi yükselterek, evde kalan müşterilerimize daha hızlı hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için bambaşka deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Bu kritik ve hassas dönemde müşterilerimizin evde kalmasını istiyor, yaşadıkları sıkıntıları gidermek konusunda elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Aksigorta müşterilerinin evden çıkmadan hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları şöyle;
KAPIDAN AL KAPIYA TESLİM ET
Aksigorta, kasko poliçelerine ait hasarlar için “Kapıdan al, Kapıya teslim et” uygulaması ile binek ve hafif ticari araçlar kategorisinde hasar gören araç sahiplerine ücretsiz vale ve çekici hizmeti sunarak, adresten teslim alıyor, servis bakım – onarım sonrasında adrese teslimini gerçekleştiriyor. Yine kasko poliçesine ait oto cam hasarlarında mobil hizmet araçlarıyla destek veren Aksigorta, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da kaza sonucu hasarlı olan oto camlarını müşterisinin verdiği ve istediği adreste tamir ve değiştirme imkânı sunuyor.
UZAKTAN HASAR İNCELEME LİMİTLERİ ARTIRILDI
Bu döneme özel olarak anlaşmalı oto servislerinde uzaktan hasar inceleme limitlerini yükselten Aksigorta, evde kalan müşterilerine daha hızlı hizmet vermeyi hedeflerken aynı zamanda hasar onarımı sonrası araçların belli servislerde ücretsiz dezenfekte edilmesi ve ozon temizliği gibi birtakım kolaylıklar da sağlıyor.
ONLİNE EKSPERTİZ HİZMETİ
Bu döneme özel olarak belirli oto ve oto dışı ekspertiz çalışmalarını uzaktan yapılacak şekilde organize eden Aksigorta, hasar dosyalarını gerek görülen hallerde fiziki ekspertiz yapılma şartı aramaksızın video ile uzaktan ekspertiz yapılacak şekilde yönetiyor. Ayrıca; Whatsapp üzerinden eş zamanlı bilgi paylaşımı ve evrak gönderimi kolaylığı sunuyor.
BEDENİ HASARDA MAİL KABUL
Tüm bedeni hasar ihbarlarında gerekli evrakları mail yoluyla kabul edecek olan Aksigorta; mağdur veya vekillerinden gelen talepleri karşılayarak hasar dosya inceleme ve ödeme süreleri uzamadan çözüm sağlamayı hedefliyor.
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