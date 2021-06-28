Türkiye Sigorta, acentelerinin performanslarını artıracak ve çalışmalarını destekleyecek eğitim programlarını, Marmara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Türkiye Sigorta Acente Akademi’ çatısı sürdürecek. Acentelerin bilgi, beceri ve satış becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 72 saatlik eğitim için Akademiye katılan sigorta acenteleri için yüksek lisans kapısı da açılmış olacak. Vizyonlarını öncü olmak ve icat çıkaran bir kültüre sahip olmak şeklinde açıklayan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: “Türkiye Sigorta ailesi olarak birbirimizden aldığımız güç ve ortak bir enerjiyle hep birlikte sigorta sektörünün bugünü ve geleceğini şekillendireceğiz. Acentelerimiz, 83 milyon için değer yaratma yolculuğumuzda, ülkemizin her yerindeki elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız olarak en büyük gücümüz. Bugün tanıtımını yaptığımız ‘Türkiye Sigorta Acente Akademi’ çatısı altında acentelerimizin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştireceğimiz düzenli eğitimlerimiz ile acentelerimizin gücünü daha da artıracağız” diye konuştu.
Tüm dağıtım kanallarında lider olmayı hedeflediklerini ifade eden Genel Müdür Benli, Kanal İstanbul'a yönelik bir soru üzerine Türkiye Sigorta'nın Kanal İstanbul dahil tüm büyük projelere teminat verebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Türkiye Sigorta, köklü eğitim kurumu Marmara Üniversitesi iş birliğinde hizmete aldığı ‘Türkiye Sigorta Acente Akademi’yi düzenlediği tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıttı. Gerçekleştirilen lansman toplantısında Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta Acente Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, İnsan Kaynakları Eğitim Tedarik ve İdari Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız ile Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Çelen hazır bulundu.
83 milyonun sigortacısı olmak ve toplumun tüm ihtiyaçlarına güvence sunmak üzere var güçleriyle çalışırken, yenilikçi adımlar ile ekosistemlerini desteklemeye büyük önem atfettiklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli şöyle konuştu; “Ülkemizin büyük yatırımlarının da insanımızın varlıklarının ve yarınlarının da güvencesi olmayı hedeflediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu yoldaki en önemli yol arkadaşlarımız arasında acentelerimiz bulunuyor. Bugüne kadar önemli pek çok adım attık. Bugün de Marmara Üniversitesi iş birliğinde Türkiye Sigorta Acente Akademi’yi hayata geçirmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Söz konusu akademi vereceği eğitim programları ile sadece şirketimiz için değil, sektörümüz için de önemli bir değer yaratacak. Büyük bir aile olarak acentelerimiz ile daha güçlü bir geleceğe yelken açıyoruz.” dedi.
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