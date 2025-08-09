Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sigaraya zam mı geldi? 9 Ağustos güncel sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Sigaraya zam mı geldi? 9 Ağustos güncel sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Tütün ürünü kullanıcıları sigara zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile, 9 Ağustos tarihinde bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamları araştırmaya koyuldu. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 9 Ağustos 2025 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:28
        • 1

          Sigara fiyatları zammı son dakika haberleri merak ediliyor. En son 4 Ağustos tarihinde sigaraya zam gelmiş ve en ucuz sigara 90 TL olmuştu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha zam geldiğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki sigaraya zam mı geldi, Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar arttı? İşte, sigara fiyatları güncel liste...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

          JTI, BAT ve Philip Morris gruplarının ardından, TT Grubu sigaralarına da zam yapıldı.

        • 3

          HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar TT sigara gruba zam yapıldığını duyurdu.

        • 4

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Yeni zamlı fiyat listesine göre TT grubun en pahalı sigarası 100 TL; en ucuzu ise 82 lira oldu.

          ÖTV artışlarının ardından tütün ürünlerine gelen zamlar, TT Grubu sigara fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 82 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı ise 100 TL oldu. Yeni fiyatlar 9 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

