Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? araştırmaları Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Aybaş, bir sigara grubuna 1,5 lira sigara zammı yapıldığını Twitter hesabından duyurdu. İşte, sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...