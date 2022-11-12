Sigaraya zam iddiası! 12 Kasım 2022 Cumartesi Sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar? En yüksek ve düşük sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam iddiası! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?

Sigara fiyatları güncel liste, zam haberlerinin ardından güncelleniyor. Yılbaşından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına 15 Ekim itibarıyla 2 TL zam gelmişti. Sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddiaları gündeme geldi. İşte, 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları listesi...

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