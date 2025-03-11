Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Sigara zammı 2025: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi, ne zamandan itibaren geçerli, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu*?

        Bir sigara grubuna daha zam geldi! Mart 2025 hangi sigara gruplarına zam yapıldı?

        Sigaraya arka arkaya zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar daha önce Philip Morris, JTI, Esse ve BAT gruplarına zam yapıldığın duyurmuştu. Son yapılan bir açıklamaya göre, Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Sigaraya gelen peş peşe zamlardan sonra, "Sigara fiyatları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı kaç TL?" araştırması başladı. İşte, 11 Mart 2025 zamlı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar daha önce zam yapılan sigara gruplarını duyurmuştu. Son yapılan açıklamaya göre; Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Peş peşe gelen zamlar sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, sigara gruplarına ne kadar am geldi, en yüksek ve en düşük sigara fiyatı kaç TL oldu?

        • 2

          BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

          Teke Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 11 Mart'ta bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.

        • 3

          SİGARAYA PEŞ PEŞE ZAM YAPILDI

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara gruplarına yapılan peş peşe zam haberlerini paylaştı. Buna göre birçok sigara grubuna zam yapıldı.

        • 4

          SİGARA GRUPLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris, JTI, Esse ve BAT gruplarına 8 lira ile 10 lira arasında zam yapıldığını duyurmuştu.

        • 5

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL olurken, en pahalı sigara 90 TL oldu.

          Bat sigara grubuna gelen zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 75 TL olurken, en pahalı sigara 91 lira oldu.

          Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara 89 TL oldu.

          Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Habertürk Anasayfa