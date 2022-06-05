Sigara fiyatları son durum araştırılıyor. ÖTV zammı ile alkollü içeçeklere %25 oranında, sigara fiyatlarına ise %10 oranında zam gelmişti. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları merak ediliyor. ÖTV zammının sigara fiyatlarını ne kadar zamlandırdığı gündemde. Peki, sigara zammı geldi mi, ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları ile en düşük ve en yüksek sigara fiyatı...