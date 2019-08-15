Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Sigara fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan 3 liralık zammın ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Peki Sigara fiyatları arttı mı? İşte 2019 zamlı sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI ARTTI MI?

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarının 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte piyasada 11.60 TL'nin altında sigara kalmayacak. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken, artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Asgari maktu vergi, ucuz sigaralardan belli bir tutarın altında vergi alınmasını önlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle bir paket sigaradan alınan en az vergi 5.80 TL’den 7.80 TL’ye çıktı. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken, artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Başka bir ifadeyle, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak. Düzenlemeden önce piyasadaki en ucuz sigara 8.50 TL'ydi.

Sigaraya en son 2 Ağustos'ta zam gelmiş, 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.