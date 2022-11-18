Sıfır engelli araçlara ÖTV muafiyeti! İşte 2022 sıfır engelli araç fiyatları

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

Engellilerin alacağı araçların matrah limiti 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 36) artarak 330 bin 800 TL’den 450 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, engelli bireyler nihai fiyatı 450 bin 500 TL’nin altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomatik vitesli sıfır otomobiller arasından seçim yapabiliyordu. Ancak tedarik, kur, hammadde ve enerji kalemlerindeki artıştan dolayı sıfır otomobillere gelen zam oranı sene başından bu yana yüzde 50’yi aştı.

2021 yılında C segmentindeki otomobiller arasından seçim yapabilme şansında sahip olan engelliler, bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapamıyor. Bir örnek vermek gerekirse, sene başında Hyundai i20’nin 1.4 litrelik motora sahip baz versiyonu 290 bin 802 TL’ye satın alınabilirken, ekim ayı itibarıyla aynı modelin nihai fiyatı 470 bin 500 TL oldu ve engellilerin satın alabileceği araç sınırından çıktı.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır var. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.