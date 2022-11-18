Sıfır engelli araçlara ÖTV muafiyeti! İşte 2022 sıfır engelli araç fiyatları

500 BİN ALTI SIFIR ARAÇ LİSTESİ – KASIM GÜNCEL LİSTE
500 bin TL’nin altında kalan araç listesi güncel olarak şu şekildedir;
500 Bin Altı Araç Modelleri Fiyat
Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL
Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL
Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 489.000 TL
Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL
Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL
Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT 447.900 TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL
Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL
Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL
Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL
Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL
Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL
Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 490.000 TL
Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL
Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL
Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5 495.000 TL
Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp 430.000 TL
Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 499.000 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 331.500 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style 385.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk 402.500 TL
Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump 444.000 TL
Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style 486.500 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump 472.000 TL
Citroen 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel 461.000 TL
Seat Yeni İbiza 1.0 Evo 80 HP Style 480.000 TL
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