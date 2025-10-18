Habertürk
        "Sıfır Atık" yaklaşımı stratejik öncelik olacak - İş-Yaşam Haberleri

        "Sıfır Atık" yaklaşımı stratejik öncelik olacak

        "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politikaların hayata geçirildiği, "Sıfır Atık" yaklaşımının gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası taahhütler kapsamında stratejik bir öncelik olarak uygulandığı vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:46
        "Sıfır Atık" stratejik öncelik olacak
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, atık ve emisyon miktarlarında yaşanan yükselişle birlikte küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi pek çok çevresel sorunun etkilerinin giderek artması, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımının zorunlu hale getirdiği belirtildi.

        Bu çerçevede, Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politikaların hayata geçirildiği, "Sıfır Atık" yaklaşımının gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası taahhütler kapsamında stratejik bir öncelik olarak uygulandığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

        "Sıfır Atık uygulamalarının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması, 2053 yılına kadar geri kazanım oranının yüzde 70'e çıkarılması ve karbon nötr hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayan, eko-tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı, bütüncül bir anlayışla döngüsel ve yeşil bir ekonomiye geçişin hızlandırılması elzemdir. Bu itibarla, 'Türkiye Yüzyılı' ile uyumlu, 'Sıfır Atık' yaklaşımına uygun, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye'ye özgü kaynak etkin ve yeşil bir döngüsel ekonomik yapının tesis edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlanan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)' bakanlığın resmi internet adresinde 'www.csb.gov.tr' yayımlanacaktır."

        Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu ve ilgili oldukları faaliyete ilişkin gelişme raporlarını, her 6 ayda bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göndereceği vurgulanan genelgede, "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim." ifadesi yer aldı.

