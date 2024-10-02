Side Athena Tapınağı, yüzyıllar sonra ayağa kalktı

TURİSTİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR ALAN

Apollon ve Athena tapınaklarının bulunduğu yerin turistik değeri çok yüksek bir alan olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Alanyalı, "Bildiğiniz gibi Türkiye'nin tanıtımında en çok kullanılan görsellerden biri, Apollon Tapınağı'na ait görsellerdir. Side'ye gelenlerin de ilk görmek istedikleri noktalardan biri burası. Dolayısıyla burada her saatte çok ziyaretçi var. Ama alanda uzun zamandır büyük projeler gerçekleştirilememişti. 2023 yılında büyük bir destekle projelerin başlatılması ve sonuna gelinmiş olması sadece bizler için değil, ziyaretçiler için de çok sevindirici. Restorasyon çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve çok yakın bir tarihte çevre düzenleme projesi kapsamında Athena Tapınağı aydınlatılacak ve ziyarete açılacak" dedi.