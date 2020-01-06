Türkiye'yi esir alan soğuk ve yağışlı havaya bu sabahtan itibaren şiddetli fırtına da eşlik etmeye başladı. Edirne'de etkili olan şiddetli fırtınada Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bulunan bir kavak ağacı devrildi.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin Trakya'da şiddetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı uyarısının ardından, Edirne'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde dev bir kavak ağacı şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu karayolu kısmen trafiğe kapanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Polisin olay yerinde önlem almasıyla, tek yönlü araç geçişinin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasıyla trafiğe açıldı. Trakya'da gün içinde şiddetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın Edirne'nin güney ilçeleri, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olacağını ve hızının zaman zaman saatten 80-110 kilometreyi bulacağını açıkladı.

MERSİN'DE 'KIRMIZI KOD' ALARMI!

Öte yandan Mersin'de de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine önlem alınmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında Mersin için de kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Genel Müdürlükten Mersin'de sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, başta MESKİ olmak üzere İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın tüm ekiplerini koordineli bir çalışma programı ile görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in iç ve dağlık kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlarda oluşabilecek su baskınları, sel, taşkın, buzlanma ve don olaylarına karşı Mersin halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirini aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 558 personel, 108 araç ve 81 motopomp ile, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 105 personel 10 araç ile, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise 110 personel ve 20 araç ile olası felaketlere karşı hazır olarak bekliyor.

Kriz Masası oluşturan Büyükşehir, yağışlar boyunca gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek, olaylara anında müdahale edecek.

ANTALYA'DA DERELER TAŞTI!

Antalya'nın Serik ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal etti.

Serik'te dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçların geçiş yapamadığı belirtildi. Yağış nedeniyle Çandır ve Alacami mahallelerinde de derelerde taşkın meydana geldi.

Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

TAKIMLARIN SABAH ANTRENMANI İPTAL OLDU

Diğer yandan ilçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.

TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

İstanbul'da da rüzgâr ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.