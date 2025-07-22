Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şiddete karşı çıktı, vuruldu! | Son dakika haberleri

        Şiddete karşı çıktı, vuruldu!

        İstanbul Zeytinburnu'nda dehşet anları yaşandı. Olayda darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan kişi, silahla vurularak ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddete karşı çıktı, vuruldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeytinburnu'nda, ağabeyi ve kardeşi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken silahla ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıktı.

        AĞIR YARALANDI, SALDIRGANI BIÇAKLADI

        Tartışma sırasında Şilan S'nin darp edildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etti. Bu sırada Muhammed S. silahıyla Mustafa O'yu ağır yaraladı. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Mustafa O. hastanede tedavi altına alındı.

        Şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Habertürk Anasayfa